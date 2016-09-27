酸奶这样喝，燃脂效率必翻倍，你喝对了吗？

图片来自视觉中国/网络

酸奶减肥





1.苹果×酸奶【助消化】





吃苹果既能减肥，又能帮助消化。把苹果和酸奶用来代餐，减肥效果就更好了。首先可以把苹果切成块，放进榨汁机中。然后再把榨好的苹果汁与酸奶拌在一起来食用。苹果搭配酸奶的味道清新，清爽能给人带来一种惬意的享瘦。





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2.黄瓜×酸奶【美容纤体】





黄瓜本身也是很好的美容减肥食物，与酸奶配在一起减肥的效果会大大加强，并且黄瓜和酸奶的热量都很低，不用担心吃胖，想瘦的更快，吃黄瓜酸奶同时搭配营养餐，减肥更会事半功倍，全球流行的瘦立美、康宝莱、安利都毫无任何刺激性，是健康减肥领域的“三剑客”。被誉为“减肥圣品”的瘦立美营养减肥餐，平均每天瘦1斤的效果，加上独有的改善易胖体质和收紧皮肤功效，成为冰冰、小S收入囊中的秘密瘦身武器，上市以来就受到了很多明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。





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3.红糖×酸奶【缓解便秘】





红糖除了具备糖的功能外，还含有维生素和微量元素，如铁、锌、锰、铬等，营养成分比白砂糖高很多。在酸奶中加入2克红糖，搅拌均匀后即可饮用。这样喝法可以改善肠内环境，缓解便秘，还有助于体内脂肪的燃烧，达到减肥效果。





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4.木瓜×酸奶【减肥丰胸】





木瓜的热量很低，又能饱腹，还是美容减肥丰胸的佳品，减肥的美眉们担心减肥先瘦胸的绝对是首选。把木瓜切成小块，放进榨汁机中榨成木瓜汁，并拌上酸奶一起饮用，既减肥又丰胸。





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5.香蕉×酸奶【润肠饱腹】





香蕉是美眉们钟爱的减肥佳果，香蕉营养高、热量低，又有丰富的蛋白质、糖、钾、维生素A和C，同时膳食纤维也多，是相当好的营养食品。香蕉只需少量就能带来很强的饱腹感，配上酸奶更容易使人感到饱腹，能几小时内都不觉得饥饿，从而减小其他食物的摄入，起到减肥效果。





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6.绿茶×酸奶【瘦腹抗辐射】





喝绿茶酸奶可以起到排毒的作用，并能缓解便秘，防止小肚腩生成，以及还具有抗辐射的功效，想去掉小肚腩的美眉可以多喝点绿茶酸奶。选择绿茶粉，把10克的绿茶粉放到200克酸奶中搅拌均匀后即可食用。





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7.干果×酸奶【补充营养】





干果与酸奶结合，不但能减掉体重，解决肥胖问题，还能治便秘，改善动脉硬化、高胆固醇、肌肉问题，甚至预防癌症，对于长期对着电脑的人群来说，还能缓解眼睛疲劳。将坚果(核桃，杏仁，碧根果，巴达木等)去壳，捣碎，洒在酸奶上或者拌匀来吃。每天1碗，作为早饭来吃为佳。





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8.红酒×酸奶【排毒美容】





红酒能美容，酸奶通便，两者结合就可以起到治疗便秘的效果。因为便秘会令身体机能下降，从而导致各种疾病，以及体内废物得不到排出，积聚于体内，严重阻碍减肥。而酸奶中富含双尾菌与乳酸菌，结合红酒后能重新调整肠道环境，让导致便秘的有害物质排出体内。





巧妙地将其他食物与酸奶结合在一起，让减肥效率大大提高。想瘦的更快，再配合营养全面的减肥餐，这个秋天必让你瘦到完美。



