这些狂瘦的减肥招，相信你一定会需要，帮你实现好身材的逆袭

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减肥方法





一：每天一个蛋一杯奶





每日早餐或是晚上临睡前1小时喝一杯牛奶一个蛋， 牛奶中的矿物质种类非常丰富，尤其是牛奶中的钙是人体钙的最佳来源，牛奶中维生素A和维生素B2含量也很高，能弥补人体在膳食中的缺乏。蛋黄中有非常宝贵的维生素A、D，E、K等。这些都是“脂溶性维生素”蛋类提供的必需氨基酸，其构成比例很适合人体的需要。





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二：多吃豆类食品





五谷杂粮已成为日常养生食品，豆类和豆制品同样有助于补充人体所需营养。如果坚持每天食用豆类食品，两星期后，人体就能减少脂肪含量，同时还能增强免疫力，降低患病的几率，想瘦的更快，再推荐几款堪称比吃饭还健康的营养餐减肥餐，如瘦立美、安利、雅芳金三角等，其中瘦立美营养减肥餐凭借卓绝的减肥效果，及独有改善易胖体质和收紧皮肤的非凡能力，2009年被美国顶尖杂志Vogue誉为“迄今最快最健康的减肥产品”，60岁主编安娜·温图尔把瘦立美作为最好的礼物送给好友布莱克·莱弗利，出演《皮帕·李的私生活》成功瘦身至50公斤以下，并一举拿下全球最美女性之一的桂冠。





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三：粗粮类食物不能少





“食物应多样化，以谷类为主”，成人每天摄入粮食应为300-400克。谷类食物中的碳水化合物不仅能为人体提供能量，而且还是B族维生素的主要来源，粗杂粮中的维生素B1更是远远高于精米白面。





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四：创造条件吃海鱼





越来越多的营养专家认为,食用海鱼对人体有着非同寻常的保健作用。海鱼中的鱼油含有一种淡水鱼所不具备的高度不饱和脂肪酸，而且牛磺酸含量也比淡水鱼高很多，对人体心脏和大脑都具有保护作用。





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五：减少高糖高脂饮食





据生理学家发现，若是一个人每天额外增加一汤匙糖(15克)和一汤匙油(15克)，一年之内就会增加体重10公斤左右。正常情况下成人每天2汤匙(大约30克左右)；肥胖症及高脂血症等患者每天1汤匙为度。





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六：吃鸡鸭肉少吃猪肉





减肥者可以吃哪些肉类？鸡鸭肉中的蛋白质含量颇多，在所有的肉类中，鸡肉的蛋白质含量最高，是属于高蛋白低脂肪的健康食品。而猪肉美中不足的是含饱和脂肪酸多。因此，营养专家建议多吃鸡、鸭肉，少吃一点猪肉也有益健康。





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七：每天吃500克蔬菜水果





蔬果中含有丰富的维生素、矿物质、纤维素。这些都是维持人体正常新陈代谢的营养素，能保持肠道正常运转，防止便秘，降低肥胖的几率。一日三餐中，增加蔬果的比例，既能饱腹又能降低热量的摄取。





会吃也是一门学问，如何把脂肪吃掉更是一门绝学，小编分享这7个绝招，美眉们还喜欢吗？想瘦的更快的美眉，可以选择结合营养减肥餐，和饮食绝招双管齐下，瘦身效果必更上一层楼。



