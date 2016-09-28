时下最火香蕉减肥法，极致享瘦必备秘诀

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香蕉减肥





香蕉是众多减肥水果中最受大家青睐的，不仅美味，还能饱腹解馋，消脂、排毒、治便秘，而且香蕉减肥法现在已经成为时下最火的减肥方法之一了。那么，大家对香蕉减肥法是不是都很了解呢？不了解？没关系！下面小编就为大家详细介绍时下最火的香蕉减肥法，这可是各位肥胖人士极致享瘦的必备秘诀，大家可千万不要错过哦！





香蕉减肥法瘦身原理





香蕉减肥法是指早餐时吃几根香蕉配白开水，可以吃到自己感觉到饱为止，然后中、晚餐照日常食谱进食。这个时下最火的香蕉减肥法瘦身原理，是利用香蕉让胃产生饱足感，丰富的酵素让消化变快，使得即便中晚餐照常进食也不会屯积脂肪。比起那些痛苦忍饿节食，或者放进口的每样食物都要辛苦计算卡路里的减肥方法来说，香蕉减肥法确实轻松简单很多。





尽管，香蕉减肥法能让人快速瘦下来，但由于香蕉属于性寒味甘的水果，长期食用容易诱发各种身体疾病。所以肠寒、湿热体质者不宜多吃，胃酸过多、胃痛、消化不良、腹泻者也应少吃。想使香蕉减肥法达到减脂瘦身的效果又不想产生任何身体方面的担忧，最明智的选择就是与时下超火的辅瘦品牌Amywish一起搭配使用，因为Amywish旗下的每款产品均通过萃取原料精华，并配合当今尖端科技，特别是其中的reborn系列更是为世界各地爱好健康体型的人士提供服务与帮助。因此，绝对值得肥胖人士一试。





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香蕉减肥





香蕉减肥法食谱一、香蕉燕麦粥





材料：麦片，香蕉，牛奶。做法：1.麦片倒点开水进去泡下，在泡软的麦片里面加入牛奶，拌匀。2.再加入1小勺蜂蜜拌匀。3.把香蕉切成小丁，将香蕉丁和枸杞撒到碗里面，就可以享用了。此款香蕉减肥法食谱被减肥达人称为“最不挨饿减肥法”。早上一碗香浓香蕉燕麦粥可以给你提供最大的饱腹感，给你提供最给力的支撑。燕麦里含有大量的膳食纤维，连吃三天就会大便通畅，体内废物等毒素也会随之排出。食物纤维体积大，可促进肠蠕动、减少食物在肠中停留时间，达到减肥的效果。





香蕉减肥法食谱二、脆皮香蕉





材料：馄饨皮18张，香蕉3根。色拉酱1条，糖粉、素肉桂粉各适量。做法：1.馄饨皮一字排开，挤上少许色拉酱。2.将每根香蕉去皮切成六等分，将每一张馄饨皮摆上一段香蕉，包成枕头状，缺口用水黏合。3.香蕉卷入温油锅炸至金黄色，捞起排盘，糖粉加上素。香蕉含有大量的醇素，可以帮助消化，其中的镁也能提高醇素的活性，并保持肠内水分，帮助排便，预防便秘。香蕉还含有其他水果几乎没有的“血清素”，有预防摄取过量的作用。





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香蕉减肥





香蕉减肥法食谱三、香蕉沙拉





材料：香蕉一根，沙拉酱适量。做法：1.把香蕉切成小块，并拌上沙拉酱。2.放到冰箱里面冷藏一会儿。几乎不费吹灰之力一盘香香甜甜的香蕉料理就搞定了。香蕉虽然卡路里很高，但脂肪却很低，而且含有丰富钾，又饱肚又低脂，可减少脂肪在下身积聚，是减肥时候的理想食品。每餐饭前吃一碗沙拉，可以减少正餐的进食量，还能促进减肥，补充维生素。





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香蕉减肥





香蕉减肥法食谱四、香蕉酸奶





材料：发酵型浓稠的酸奶，香蕉适量。此款香蕉减肥法食谱的做法：1.香蕉切成小丁片状备用。2.取2/3香蕉丁入搅拌机搅拌，加入酸奶一起搅拌均匀后，取容器，铺一层香蕉丁，倒入一部分香蕉酸奶，一直填到满，上面用彩塘点缀。3.用冷藏过的酸奶和香蕉，也可以做好后直接入冰箱冷藏。





以上就是香蕉减肥法的详细内容了，相信大家都掌握了吧！想要领略极致享瘦新体验，不妨试试香蕉减肥法吧！不过，小编提醒大家，采用香蕉减肥法减肥，并不能达到安全健康的减肥目的，长期只吃香蕉减肥，虽然也能瘦，但是会给身体带来极大的伤害。因此，小编建议大家一定要谨慎使用香蕉减肥法减肥。



