12年磨一剑的《大鱼海棠》唯美霸屏，指尖美甲也兴起古韵风

带着12年的期许，国产动画电影《大鱼海棠》已经与广大的影迷们见面了，并在上映5天，就取得了近2.7亿元累计票房的良好成绩。在《大鱼海棠》霸屏各大媒体和朋友圈的内容中，不难发现大家对其剧情的评价褒贬不一，但在画面唯美、制作精良上却是一致好评。它浓郁的色彩和鲜明的对比把中国风的美体现到了极致，带动着指尖美甲也兴起了古韵风潮。









很多人都被《大鱼海棠》精美的画面所吸引，有人说，这部电影的唯美让国产动画的质感美重新进阶到一个新层次，也有人说，这些画面实现了中国动画长期以来的梦想——用国际化的技术和线条，表达中国传统文化的独特美感，与很多人拿来对比的宫崎骏系列漫画相比，不像日本漫画那样走清新路线，反而用浓郁鲜明的色彩表现了独特的中国古韵气息。









而在小小美甲上体现这种浓郁色彩和鲜明对比可不是一件简单的事情，挥洒出大幅水墨画的霸气，在指甲上可是不好实现，美甲的色彩晕染和彩绘可是个技术活。







“晕染让颜色交融得更自然，由此衍生的各种渐变美甲、腮红甲很有中国风的味道，这种美甲很是受欢迎，可能是最近受《大鱼海棠》的影响，最近做这种古韵风格的美甲尤其多。”一位58到家的美甲师这样告诉记者，而对于古韵美甲的绘画技巧，她也补充到：“画这种古韵风的美甲调胶要细致，两种颜色交替要在甲油胶未干的时候，用笔轻轻在两种颜色的交界扫刷，将两种甲胶油的界线模糊掉，达到自然的过渡，不然容易显得很脏。”









晶莹透亮的碧海，鲜艳的中国红，再搭配一抹浓墨的黑，让整个指甲在古韵中显得很有质感。在这个炎炎夏日，指甲拥有这样的浓郁色彩并没有让人烦闷，反倒更显雅致。乘着《大鱼海棠》刮起的中国风，你也要在指甲上美一美吗？