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减肥计划





完美的腰腹部曲线，一直是爱美女性的最大追求。想要彻底摆脱腰腹部赘肉烦恼，其实不用去健身房也能轻松拥有。下文中瘦身达人为大家推荐了一套超完美瘦腰减肥计划，大家只要严格按照此减肥计划的要求去做，相信要不了多久，腰腹间的赘肉就会彻底消失。接下来，大家就一起来看看这份超完美瘦腰减肥计划的详细内容吧！





一天完整版瘦腰减肥计划分享





瘦腰减肥计划之起床





清晨是瘦腰腹的最佳时间，所以在起床后，瘦腰的行动就要开始了。早上5点至7点是大肠排毒的时间，所以此瘦腰减肥计划要求大家早上起来后先喝一杯水，以帮助大肠排毒，提高大肠的“工作效率”。在人的大肠里，积聚着很多毒素，如果不及时排出来不仅影响减肥，还会使皮肤变得暗淡长痘。因此，小编强烈建议大家，早上起床后一定要先喝一杯水，以帮助身材排除毒素、促进排便、解决便秘烦恼。





除此之外，大家还应该做做瘦腰腹的小动作，比如说伸懒腰，稍微扭扭腰或者按摩腹部，以促进肠道蠕动，帮助提高肠道功能，使排毒更顺畅。工作繁忙的上班族，想要收获事半功倍的减脂效果，则必须要注意搭配使用时下超火爆的辅瘦品牌Amywish共同减脂。作为当今市场上最具代表性的辅瘦，Amywish确实燃脂效果一流，旗下最新推出的S速效套装系列，在全新升级的Change系列与Reborn系列的共同作用下，不仅能帮助大家完美解决脂肪堆积问题，而且还能通过提供养分进行修复和改善消化系统的功能障碍，助力养成易瘦体质。





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瘦腰减肥计划之早餐





早上7点至9点是胃排毒的时间，所以在这个时段吃的早餐是很有讲究的，特别是要顾及到胃部，要用吃早餐来“协助”胃部的工作。另外，采用此种减肥计划减肥，还要注意早餐不要饮用冰凉的饮料或者是食用冷食物，不然会给肠胃带来刺激，大大影响肠胃的工作。而想要瘦腰的人，可以在早餐中加入一杯豆奶，豆奶中含有植物蛋白，能为人体提供必需的氨基酸，还能提高脂肪的燃烧率，豆奶还含有低聚糖，进入肠道后能提高肠的代谢，起到防止便秘的功效。经常饮用豆奶能非常有效地消灭小肚腩，并且改善皮肤。





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瘦腰减肥计划之上班





有些人上班的地方离家里比较远，光是坐车就花掉了一个多小时，那么既然有一个多小时的空余时间，为什么不好好利用，来进行减肥呢？做法很简单：坐在座位上的时候，把腰背挺直起来，然后用力收紧腹部，同时手要压紧你的包包，这个过程中，腰部和后背部也要用力，坚持几分钟后停下来稍微休息一下。如果你是站着的话，就可以将包包抱在腹部的位置上，然后同样收紧腹部，同时手压包包帮助收腹，坚持几分钟后再休息一下。





如果你是走路上班，只要调整一下你的走路姿势和呼吸即可，具体做法就是：在你呼气的时候，腹部同时用力收紧，吸气的时候再放松，呼气时尽量拉长一下时间，习惯了这样的呼吸后，小肚子很快就会减掉了，而且这些动作能使你的形体线条更加流畅。





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瘦腰减肥计划之午餐







腰部是人体比较容易积聚脂肪的部位，所以要瘦腰，在饮食上一定要控制好自己的食量，尤其到午餐时间时，饥饿感比较强烈，如果控制不好就很容易吃进太多食物，所以要预先分配好一餐的分量，吃完了就不要再去加饭或者是加菜了，七八分饱是最有利于减肥的。在食物上尽量选择有利于瘦腰腹的食物，其中蔬果是一定不能少的，蔬果中富含的纤维素是瘦腰腹的强动力，能帮助肠道排出废物毒素，而且含有的维生素C还能帮助减少脂肪。另外，尽量食用清淡的食物，控制住总热量，还有摄入一定的蛋白质，蛋白质能增添饱腹感，减少腹部脂肪。





午餐后如果坐着不动，就等于直接给脂肪一个堆积在腰腹部的机会。因此，此减肥计划建议大家靠墙站，也就是把背部贴着墙壁站立，这样能保证身体直立，促进消化。期间还可以配合一些小运动来进行瘦腰，双腿分开然后将身体的力量集中在臀部，慢慢举起你的双手，伸直后停住，保持两手掌打开，手臂间距离稍微少于肩宽。然后双腿保持不动，扭动腰部使身体慢慢向左边转去，手臂跟随着身体转，然后再回到正面，接着再练习。注意在整个过程中，上半身都要保持挺直。经常练习能使腰部变得更加灵活，增强腰部的柔韧度、缩小腰围。





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瘦腰减肥计划之晚餐





晚餐是一个更加需要控制食量的时间，因为到了晚餐时间，人的饥饿感甚至会比午餐的时候更强烈，所以在餐前2小时内可以先食用一些水果或者是低卡食物来充饥，减缓饥饿感。但如果确实非常饿，那么在进餐的时候就要控制好进食的速度，慢慢吃，慢慢增添饱腹感，这样就能防止进食过量。





另外，建议大家在吃完饭沐浴时可以配合以下做法来瘦腰腹：弯曲膝盖坐在浴缸里面，然后扭动腰腹用手轻轻地拍打浴缸，左右重复练习，加上热水的作用，腰腹部的脂肪能加速燃烧，非常有效。沐浴后还可以进行腰腹部按摩，加强一天的瘦腰腹效果。





减肥，最重要的是制定适合自己的减肥计划，瘦腰亦是如此。因为如果没有一套完整且科学的减肥计划，大家很有可能会三分钟热度，以至于减脂效果反复，无法彻底远离肥胖困扰！以上即为“一天瘦腰减肥计划”的详细内容，坚持下去，相信性感小蛮腰，一定会尽快属于你！



