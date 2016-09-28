日韩最风靡奶昔减肥餐，强效甩肉的利器

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减肥瘦身





随着肥胖人群的增多，减肥花样也层出不穷，比如时下日韩最风靡的奶昔减肥餐，不仅制作简单、口感独特，而且减脂效果也非常赞，所以自推出之后吸引了不少肥胖人士尝试。不过，想要更健康高效享瘦，大家还需对奶昔减肥餐有更全面且透彻的了解。针对奶昔减肥餐，小编在下面的文章中做出了非常详细的介绍，大家一起来学习一下这种强效甩肉的利器吧！





说到奶昔，很多朋友都不陌生，作为食疗减肥的重要组成部位，奶昔通常搭配水果或蔬菜被用于减肥瘦身。之所以会这样，主要是因为这类奶昔不仅具有低热量、低脂肪、低胆固醇的特点，而且富含优质大豆蛋白，让人有饱腹感，以至于轻松减肥的同时无需忍受饥饿之苦。





不过，有关方面的专家指出，通过奶昔减肥虽然是安全的减肥方法，但在减肥效果方面长期单独使用通常具有一定的局限性，所以，必须结合有氧运动以及顶级体重管理品牌Amywish，方能收获更持而久效的减脂效果。Amywish作为时下辅瘦界最经典的代表，虽价格昂贵，但减脂效果一流，特别是最近全新升级的速效套装系列，在高效辅助减肥的同时还能抑制脂肪细胞生长，由内而外改善易胖体质。因此，刚上市就迎来了大批粉丝的疯狂抢购！





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日韩最风靡奶昔减肥餐分享





奶昔减肥餐一：香蕉奶昔





材料：香蕉2个，鲜牛奶1袋(245ml)。做法：1、将香蕉剥去皮，切成小段，放入榨汁机里，或装入手摇式的摇摇杯，摇出的奶昔效果也不错;2、将袋装鲜牛奶放在冰箱里冷藏，用时取出倒入榨汁机或摇摇杯里;3、启动榨汁机，用点压的方式榨汁，不要连续榨汁时间过长;4、杯中没有块状香蕉，液体变得浓稠即可倒出装杯食之。香蕉不仅含有丰富的钾元素，而且还具有良好的瘦腿功效。





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奶昔减肥餐二：樱桃奶昔





材料：樱桃100克、酸牛奶180克、砂糖10克。做法：1、将买回来的樱桃洗干净后并将核去掉，然后将果肉放到一个盘子里。2、将盘子里的果肉全部放入料理机中。3、将180克的酸牛奶和砂糖加进去。4、按动榨汁机的开关，把全部材料打匀打细就可以了。樱桃含有丰富的维生素和纤维素，是水果中的减肥佳品，除此之外，樱桃还含有丰富的花青素，减肥养颜一举两得哦！





奶昔减肥餐三：芒果奶昔





材料：小芒果 1个、奇异果 2个、低脂牛奶200毫升、新鲜柠檬汁2匙。做法：1、芒果去皮，切片后放入搅拌器内。奇异果削片后，保留一小片。2、将剩余部分的奇异果加到芒果中，加奶及柠檬汁搅拌，搅拌后倒入果杯内，将奇异果片放在奶昔表面即可。芒果可以去湿，因此对于水肿型的肥胖非常有益，如果你属于这类型的肥胖，则不妨试试此款奶昔减肥餐。





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奶昔减肥餐四：西红柿奶昔





材料：低脂原味酸奶(酸奶酪、酸奶)240毫升，熟透的大西红柿2个，干罗勒1/2茶匙，压碎，盐1/4茶匙。做法：1、将买回来的西红柿洗干净，然后把皮和籽去掉，再切成一小粒一小粒。2、将酸奶、西红柿、罗勒和盐放入果汁机，搅打2分钟后倒出来。如果你喜欢此款奶昔减肥餐，也可在杯子里添加冰块饮用。西红柿含有丰富的维生素和纤维素，热量和脂肪含量极低，吃再多都不容易胖。





奶昔减肥餐五：黄瓜奶昔





材料：冰块，酸奶，冰淇淋，开心果仁，黄瓜，芹菜，薄荷叶。做法：1、黄瓜切段，芹菜切碎，摘薄荷叶。2、把黄瓜、芹菜、冰块、酸奶、冰淇淋、薄荷叶放入搅拌机搅至液体状。3、把开心果仁放入搅拌机打碎。4、把已经打好的奶昔装杯。5、撒开心果仁碎，放柠檬和薄荷叶做装饰。黄瓜奶昔低脂，好喝不发胖，早晨来一杯黄瓜奶昔除了可以减肥以外，还很清润哦！





想减肥，那就赶紧开始学习制作奶昔减肥餐吧。上文小编分享的这五种奶昔减肥餐，不但美味可口，而且还能帮你吃出好身材哦！不过，小编提醒大家，在制作奶昔减肥餐时也可以使用酸奶，因为酸奶的营养价值更高，同时制作出来的奶昔减肥餐也会别有风味。



