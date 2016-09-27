海报时尚网
更多
搜索
首页 > 美容趋势 > 减肥瘦身 > 正文

零赘肉腹部减肥法，大肚婆们快火速看过来，水蛇腰就靠它们

来源：海报时尚网 2016-09-27 11:52:00 编辑：Leslie Wong
标签：
0 读图模式
肚子上有赘肉真的很影响美观，所以一副平坦的小腹是很多美眉梦寐以求的，那么想要快速瘦腹该怎么办呢？今天就向大家介绍零赘肉腹部减肥法，帮你摆脱大肚婆，秒变水蛇腰，一起来看看吧！

减肥瘦身

图片来自视觉中国/网络

减肥瘦身


1、根据个人体质挑选适合自己的食物


每个人的体质不相同，食物对于不同体质的影响也不统一。因此减肥的朋友们要根据自身的体质条件，搭配适合自己体质的减肥食物，争取做到从内而外健康瘦身。例如：寒性体质的人群不要吃太凉的食物，因为这样会令体温进一步下降，新陈代谢失衡，就无法消耗更多的热量，体内的废物与毒素也不能彻底排出，易胖体质会更加严重。


减肥瘦身

图片来自视觉中国/网络

减肥瘦身


2、适当的瑜珈训练


大多数形式的瑜珈训练都能让你的身体出一身的汗，促进脂肪燃烧，想瘦的更快，瑜伽同时再搭配营养餐，减肥更会事半功倍，如瘦立美、安利、雅芳金三角等，其中瘦立美营养减肥餐凭借卓绝的减肥效果，及独有改善易胖体质和收紧皮肤的非凡能力，2009年被美国顶尖杂志Vogue誉为“迄今最快最健康的减肥产品”，60岁主编安娜·温图尔把瘦立美作为最好的礼物送给好友布莱克·莱弗利，出演《皮帕·李的私生活》成功瘦身至50公斤以下，并一举拿下全球最美女性之一的桂冠。


减肥瘦身

图片来自视觉中国/网络

减肥瘦身


3、避免深夜进食


忙碌的人一般都有深夜吃夜宵的误区信号，但如果你能在睡前3小时就解决你的腹部问题，早上起床你就能欣赏自己平坦的肚子。其实研究也证明每天晚上吃夜宵并不是很好的习惯，因为睡觉的时候你的胃如果没有得到休息，不仅不利于减肥，而且发生胃痉挛的概率也会严重增加。


减肥瘦身

图片来自视觉中国/网络

减肥瘦身


4、饭前一杯温开水或者一碗汤羹


饭前一杯温开水或者一碗汤羹，能适当地填饱肚子，增加饱腹感，能让用餐的量有所减少，同时温性流食能暖胃，加快新陈代谢，促进进食后的消化，改善排毒便秘。但是值得注意的是，尽量避免比较冷的开水或者汤羹，因为比较冷的流性食品会令体温急剧下降，甚至减缓新陈代谢，尤其是体质比较寒的朋友，冷的流食会对体质造成严重影响。


减肥瘦身

图片来自视觉中国/网络

减肥瘦身


5、通过快走运动来消耗热量


散步能减肥，但是效果比较差，而快走这个运动能比较有效地消耗热量。利用快步走瘦腹，首先姿势要矫正好，先是脚跟着地，然后脚掌充分落地，上身挺直，腰腹收紧，达到稍微出点汗的效果最佳。其次两臂要大幅度地摆动起来，而且每次走路要坚持15分钟以上。


减肥瘦身

图片来自视觉中国/网络

减肥瘦身


6、爱上纤维果蔬


要减肥，碳水化合物是天敌，但是水果、蔬菜、粗粮等都是含有丰富膳食纤维的，因此绝对是减肥的好帮手。自然食物纤维热量低、所以在主食中加入纤维，卡路里的摄入量也会降低。苹果、菠菜和燕麦片都含有非常多的食物纤维素，想在短时间内改善你的饮食，只要在食物中增加这些东西就ok了。


想要拥有水蛇腰，除了上述6种减肥法之外，搭配营养全面的减肥餐也是不容忽视的，帮你更快摆脱大肚婆的称号。美眉们，赶紧行动起来吧！


本文相关图集MORE
换掉大红唇，范爷这次美飞了！
换掉大红唇，范爷这次美飞了！
0
Gigi Hadid肘击变态男，姐的拳击不是白练的
Gigi Hadid肘击变态男，姐的拳击...
0
威尼斯电影节红毯妆容盘点
威尼斯电影节红毯妆容盘点
0
独家策划MORE
0
用户反馈
关于我们 服务协议 隐私声明 友情链接 加入我们 联系我们 留言反馈 法律投诉声明 手机版
海报时尚网所有产品设计(包括图形设计、配色、页面展示形式)、独家稿件文字及图片、社区文字及图片，均已受版权和产权保护。
任何公司及个人不得以任何方式复制，违者将依法追究责任，特此声明。

Copyright ©2006-2017 haibao.com ICP证京B2-20170749 京公网安备:110108902134