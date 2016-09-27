零赘肉腹部减肥法，大肚婆们快火速看过来，水蛇腰就靠它们

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减肥瘦身





1、根据个人体质挑选适合自己的食物





每个人的体质不相同，食物对于不同体质的影响也不统一。因此减肥的朋友们要根据自身的体质条件，搭配适合自己体质的减肥食物，争取做到从内而外健康瘦身。例如：寒性体质的人群不要吃太凉的食物，因为这样会令体温进一步下降，新陈代谢失衡，就无法消耗更多的热量，体内的废物与毒素也不能彻底排出，易胖体质会更加严重。





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2、适当的瑜珈训练





大多数形式的瑜珈训练都能让你的身体出一身的汗，促进脂肪燃烧，想瘦的更快，瑜伽同时再搭配营养餐，减肥更会事半功倍，如瘦立美、安利、雅芳金三角等，其中瘦立美营养减肥餐凭借卓绝的减肥效果，及独有改善易胖体质和收紧皮肤的非凡能力，2009年被美国顶尖杂志Vogue誉为“迄今最快最健康的减肥产品”，60岁主编安娜·温图尔把瘦立美作为最好的礼物送给好友布莱克·莱弗利，出演《皮帕·李的私生活》成功瘦身至50公斤以下，并一举拿下全球最美女性之一的桂冠。





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3、避免深夜进食





忙碌的人一般都有深夜吃夜宵的误区信号，但如果你能在睡前3小时就解决你的腹部问题，早上起床你就能欣赏自己平坦的肚子。其实研究也证明每天晚上吃夜宵并不是很好的习惯，因为睡觉的时候你的胃如果没有得到休息，不仅不利于减肥，而且发生胃痉挛的概率也会严重增加。





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4、饭前一杯温开水或者一碗汤羹





饭前一杯温开水或者一碗汤羹，能适当地填饱肚子，增加饱腹感，能让用餐的量有所减少，同时温性流食能暖胃，加快新陈代谢，促进进食后的消化，改善排毒便秘。但是值得注意的是，尽量避免比较冷的开水或者汤羹，因为比较冷的流性食品会令体温急剧下降，甚至减缓新陈代谢，尤其是体质比较寒的朋友，冷的流食会对体质造成严重影响。





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5、通过快走运动来消耗热量





散步能减肥，但是效果比较差，而快走这个运动能比较有效地消耗热量。利用快步走瘦腹，首先姿势要矫正好，先是脚跟着地，然后脚掌充分落地，上身挺直，腰腹收紧，达到稍微出点汗的效果最佳。其次两臂要大幅度地摆动起来，而且每次走路要坚持15分钟以上。





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6、爱上纤维果蔬





要减肥，碳水化合物是天敌，但是水果、蔬菜、粗粮等都是含有丰富膳食纤维的，因此绝对是减肥的好帮手。自然食物纤维热量低、所以在主食中加入纤维，卡路里的摄入量也会降低。苹果、菠菜和燕麦片都含有非常多的食物纤维素，想在短时间内改善你的饮食，只要在食物中增加这些东西就ok了。





想要拥有水蛇腰，除了上述6种减肥法之外，搭配营养全面的减肥餐也是不容忽视的，帮你更快摆脱大肚婆的称号。美眉们，赶紧行动起来吧！



