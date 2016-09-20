白领专属室内健身减肥运动，效果立竿见影

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谈到减肥，办公室白领一族可谓是最头疼的，因为他们不仅很难抽出时间进行健身减肥运动，而且不规律的饮食以及应酬更是严重影响减肥计划。那么，白领究竟应该怎么做才能顺利完成减脂瘦身计划呢？小编为大家整理介绍了几种效果立竿见影的白领专属室内健身减肥运动，想要获得性感身材，就一起来看看这几种室内健身减肥运动的详细要求吧！





室内健身减肥运动注意事项





想要在室内进行健身减肥锻炼，首先大家应保持锻炼时室内空气流通，以便能呼吸新鲜的空气，但也不能有穿堂风，让凉风对着自己吹。其次，室温最好保持在15℃—20℃，否则会产生不利影响，且室内最好保持清静，这样大家方可随着轻松、美妙的音乐节拍高效率的进行锻炼。





最后，由于白领人士能抽出的运动时间有限，所以，为了不影响减脂瘦身效果，瘦身达人极力推荐大家在运动的同时搭配使用顶级体重管理品牌Amywish，以便获得事半功倍的运动减脂效果。因为，Amywish作为当今市场上早已家喻户晓的优质辅瘦，旗下的多款瘦身系列产品，不仅能满足不同人群的瘦身诉求，而且长期坚持使用，更能为大家带来改善身体亚健康、助力养成易瘦体质等的神奇功效，所以，绝对值得尝试！





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七种最适合白领一族的健身减肥运动分享





室内健身减肥运动1.跳韵律操





跳韵律操是最适合健身减肥的运动之一。找一段韵律操视频跟着跳，不但可以针对身体某一部位进行锻炼，还可以还你完美的曲线，简单易行又没有场地的限制。此外，还可以在阴雨朦胧的天气里，为家里增加一点活跃的气氛，让自己每天更有活力！





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室内健身减肥运动2.哑铃





此种室内健身减肥运动，要求大家一定要买个适合自己重量的哑铃回家，因为太轻没有作用，太重不但不能减肥还会长肌肉。选择那种曲臂举起，能感到用力，但不费力的哑铃最为适宜。哑铃肩上推举，哑铃侧平举，单臂哑铃划船，哑铃交替弯举，这四种哑铃锻炼方式都是减脂和修饰手臂肌肉非常有效的方式哦！





室内健身减肥运动3.挺进步行





此种健身减肥运动做法：把左脚向前迈进一大步，然后慢慢放低右膝盖，直到它几乎与地面接触。注意左膝盖要成90°，把身体重心压向左脚。然后站起身来把右脚靠向左脚，接着把右脚迈向前方，重复做之前的动作，每只脚做8次。如果刚开始有些困难，可在原地做挺进运动，每侧身体做8次，然后换另外一侧身体重复做。





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室内健身减肥运动4.蜷缩起坐





做法：双臂交叉紧抱胸前，双腿弯曲，脚后跟距臀部30-50厘米，脚掌放平，脚尖钩住家具底沿，上身向后平躺;起来时躯干和头部前倾，尽量碰触脚尖钩着的家具。1分钟里不间断地尽力重复。这一动作能强健腹部肌肉，避免脊椎下端疼痛和保持良好的身姿。





室内健身减肥运动5.3分钟踏跳





在地板上放一只小板凳或一捆报纸，高度约30厘米，先将右脚踏在板凳上，左脚踩地，然后双脚同时交换位置——左脚踏凳，右脚踩地，这样交替进行，每分钟做24次。这种室内健身减肥运动可以锻炼心脏对持久类活动的反应，减少心脏受损害的危险。





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室内健身减肥运动6.体转运动





具体做法：左脚向左一步，同时双臂侧举，上体左转90度，左臂于体后屈肘，手背贴腰，右臂胸前平屈、手指触左肩，双臂伸直，经前成左臂胸前平屈、右臂侧举，同时上体右转180度，眼看右手，然后还原成直立，左右各转4次，这种运动减肥方法共做2组。





室内健身减肥运动7.体前曲





站立、抬头、挺胸、双肩打开，双脚分开与肩同宽，双手放于背后伸直，交叉握拳，上身慢慢前倾与身体呈90度角，再将交叉的双手往上抬，注意胳膊不要弯，然后身体继续向下，胳膊与身体同步，用力往下压胳膊，使身体尽量的向腿部靠近，整个过程中腿尽量不要弯，共做8次。





以上即为“白领专属室内健身减肥运动”的详细内容，不想要身材走形变样，就赶紧采用小编介绍的这七种白领专属室内健身减肥运动开始减肥吧。不过，小编提醒大家，健身减肥切忌急躁，坚持按照上文小编介绍的这七种健身减肥运动稳妥减重才是最明智的，以免过于急功近利给自己带来巨大伤害。



