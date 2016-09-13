跑步减肥最全攻略，火速跑出惹火好身材





跑步作为运动减肥方法中简单又高效的一种瘦身方式，不仅减肥效果好，而且没有场地和器械方面的限制，同时也不像节食减肥一样让人痛苦。但是，想要发挥更好的跑步减肥效果，一定要先掌握跑步减肥的最全攻略，下文小编就为大家介绍跑步减肥最全攻略的详细内容，想要惹火好身材的妹纸们可千万不要错过哦！





跑步减肥瘦身原理





跑步是一种极为简单、人人都能进行的运动项目，而且能使身体各部位都得到锻炼，目前已成为国内外一种普遍的健康减肥的方式。跑步能改善脂质代谢，预防动脉硬化，同时跑步还能锻炼神经、血管，预防高血压病。跑步不仅能增加机体的最大摄氧量以及人体的活动能力，而且还能够帮助身体有氧燃烧脂肪。





不少人以为跑步时间达到二三十分钟后，身体才开始消耗脂肪来制造能量。但其实身体选择消耗哪种“燃料”并非由运动时间来决定的，而是取决于运动强度，也就是跑步的速度。在低速时，身体会燃烧脂肪，高速时则燃烧糖分。因此，跑得太快，身体只会运用糖分，减不了肥；但跑得慢，虽然能够不断消耗脂肪，可惜速度有限，恐怕也达不到到明显减肥效果。所以，对于跑步速度较慢的肥胖人群来说，一款超优质的辅瘦品牌——Amywish，绝对是帮助大家彻底摆脱脂肪堆积问题的最明智选择。尤其是旗下最新升级的S速效套装系列，不仅能够消除堆积在体内的大量脂肪和毒素，同时还能通过提供养分进行修复和改善消化系统的功能障碍，由此可见，Amywish绝对是一款不可多得的减脂良方！









跑步减肥最全攻略一、制定计划





为了让你的身体更加习惯处于一种对运动需求的状态，你需要为跑步减肥制定一个计划。我们应该严格遵守每周至少3次或4次的跑步计划表，而不是等有时间或天气好的时候，随性的跑一下。跑步能强化你的下肢和核心肌肉，只要坚持下去你会发现越跑越轻松，同时，跑步能锻炼你的耐力。从短距离开始你的跑步计划，等感觉比较轻松时，再慢慢地在每周的锻炼中增加距离。





跑步减肥最全攻略二、放慢速度





采用跑步减肥法没必要一开始就规定自己5分钟内要跑完一千米。放慢你的跑步速度，让呼吸比走路时快上一点，而不是那种大口喘气到肺部都开始疼痛或上气不接下气。不要变速跑，即使这对腹部脂肪有很好的锻炼效果，但舒适的、连贯的步伐比快跑更加容易坚持。放慢速度可以让你将注意力集中到正确的跑步姿势上，这能减缓一些跑步带来的酸痛感，所以，跑步减肥时放慢速度非常重要。









跑步减肥最全攻略三、找准跑步最佳时间





找到适合自己的跑步时间最好。喜欢早晨跑步的人可以在去公司上班前，而偏爱夜晚跑步的人则可以在回家之后。最佳的跑步减肥时间是在饭后2到3小时，千万不要空腹跑步。在清晨等空腹状态跑步时，最好提前30分钟左右饮用一些帮助消化和补充体力的运动型饮料或者可以吃根香蕉。





跑步减肥最全攻略四、喝够水再跑步





跑步时会消耗体内的水分，因此，除了不能空着肚子，我们在跑步之前还应该把水喝足了，这点大家一定要谨记，千万不要忘记了。特别是在夏天，不喝水就跑步减肥的危险性很大，千万别等到你感到口渴的时候才想起喝水，因为那时你的身体已经处于缺水状态。









跑步减肥最全攻略五、跑前的热身运动





不做热身运动就直接跑，这可不是好的跑步减肥习惯。要知道，你体内的能源分为快速能源和储备能源两种，只有当快速能源消耗得差不多的时候，你体内的储备能源“脂肪”才会开始燃烧。就是说，如果体能不太好，甚至有可能你已经跑累了，脂肪还没开始消耗。因此想要有效地跑步瘦身，应该在跑步前先做 些拉筋运动或放松运动，一方面可以热身、防止受伤，另一方面可以先消耗一部分糖原，接下来再跑步，脂肪的燃烧效率才能大大提高。





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