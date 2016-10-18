最有效的瘦肚子法，想瘦成小妖精的你一定要看！

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减肥瘦身





1：喝蜂蜜水，帮助排便





在众多减肥方法中，你可能不知道蜂蜜减肥法。蜂蜜，含有丰富的果糖，果糖本身具有很好的润肠通便的功效。只要每天摄入50克的果糖，并喝足量的水——1000毫升，能够让人体保持充足的水份，就能够帮助排便，那么脂肪就不会在腹部积累，便能达到收腹的效果。一般建议用950cc的水调和50cc的蜂蜜，每天坚持食用，效果奇佳。





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2：在清晨空腹吃一个苹果





苹果含有丰富的果胶，果胶会稀化粪便，吸收更多的水份，不至于让身体便秘，而且，能够起到调节肠道的作用。大便畅通，而身体中的营养素也得到相应的补充，自然起到收腹的效果。说到效果，不得不提全球顶级的减肥营养餐，如大名鼎鼎的瘦立美、康宝莱、Progressive等，都是众多明星和模特们保持身材的必备品，非常健康且没有任何副作用的。闻名遐迩的瘦立美营养减肥餐，以独有的均衡营养专利技术著称，达到一天一斤的极佳效果，不仅如此还能彻底改善易胖体质，被称为“脂肪杀手锏”可以说瘦下来想胖都难。





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3：饮用酸奶





喝酸奶能减肥吗？冷饮会刺激胃比较敏感的人更加兴奋，有些人饮用后会腹泻，这是因为益生菌酸奶中，可以帮助消化的益生菌在肠道内的纤维素中发酵，生成的有机酸会促进肠道蠕动。酸奶能促进消化，通便，从而达到收腹效果。但酸奶饮料的缺点是，饮用过多会造成糖的摄入量大，很容易发胖。每天喝一杯酸奶可以让身体吸收足够的益生菌。你也可以自己DIY酸奶，就能够更好地控制糖的含量，或者选择用大豆发酵的酸奶，糖的摄入就不会过多。





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4：早餐喝咖啡





许多女明星们用黑咖啡减肥，消除肿胀，这是因为咖啡有利尿作用，而且，咖啡中的咖啡因会刺激副交感神经，从而促进肠道蠕动，让早晨排便变得更顺畅，有的人喝现煮的咖啡，会觉得效果更加明显，这是因为较高的咖啡因含量与身体的调节的关系。





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5：在早上空腹先喝两杯水





首先，要了解便秘的原因，其一是没有足够的饮用水，食物残渣停留，肠道水不断地被吸收，导致肠蠕动减慢，所以，应及时补充水份，这也是喝水减肥的原理之一。一般一起床就必须补充水分，可以消除便秘，清洗胃部残留。早餐胃部的运作会比平常快，因此水能够立即被送到结肠，增加粪便中的水份含量，柔化粪便，就能更好通便。建议每天早晨起床先喝两杯水，一杯大约240cc。





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6：玫瑰花和蜜枣干泡水喝





晒干后储存起来的果胶，具有优异的软效果，但必须在水份充足的情况下，才能让效果发挥到最好，因此，这种饮料是有效的，能起到通便瘦小腹的作用。但是请注意，玫瑰有净化血液的效果，孕妇不可以饮用。除此以外，不要长期饮用，因为可能会导致肠麻痹。





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7：腹部按摩





按摩能够减肥？基本上，腹部按摩减肥是有效的，可以促进排便，但不是胡乱按摩，而是要依照营养学家所说的，要沿肠道蠕动的方向顺时针按摩一圈，每次十圈，并加强肚脐左下角，右上角和左下角三个角落点，因为这些地方是大肠弯曲的位置。每天睡前做腹部按摩十次，能够帮助排便，达到收腹效果。





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8：在主餐中加入大米、糙米、全麦等粗粮





全谷类食物含有丰富的膳食纤维，这种非水溶性纤维本身就具有刺激消化道的效果，它不能被消化酶分解，在肠道能发挥清扫的作用，将残留在结肠中的食物残渣扫除体外，通便，瘦小腹。





赶紧把这些有效的减肥法，实施起来吧！帮助你快速瘦身，不用愁！



