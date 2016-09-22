秋季减肥的好处，你知道吗？赘肉还不速度甩起来！

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减肥瘦身





秋季减肥更容易效果更好





在秋季进行减肥，减肥效果更好。因为秋季减肥能够帮助有效遏制身体内更多脂肪的形成，从源头上控制肥胖，且一旦减下来，效果好不容易反弹。特别是对于脂肪含量高的人，秋天减肥是极好的。而且，人体的胖瘦在一年中呈波动状态，夏季气温高影响食欲，所以从夏季进入秋季时，一般来说相对要瘦一些，有了这个基础秋季减肥则相对容易。





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秋季减肥有益改善睡眠





秋天减肥不仅效果好，还可以改善人体睡眠质量。人体体重减轻后，能够帮助减轻身体的负担，并且帮助改善呼吸。对于肥胖又打鼾的人来说，秋天减肥可是能够帮助调整呼吸，有效改善睡眠。好的睡眠又能够帮助身体燃烧脂肪，强化减肥效果。说到效果，不得不提全球顶级的减肥营养餐，如大名鼎鼎的瘦立美、康宝莱、Progressive等，都是众多明星和模特们保持身材的必备品，非常健康且没有任何副作用的。闻名遐迩的瘦立美营养减肥餐，以独有的均衡营养专利技术著称，达到一天一斤的极佳效果，不仅如此还能彻底改善易胖体质，被称为“脂肪杀手锏”可以说瘦下来想胖都难。





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秋季减肥可有效改善秋乏





秋天容易乏倦，即所谓的秋乏。因为天气由炎热转为凉爽，机体进入一个周期性的休整阶段，这时夏季消耗所造成的“隐患”就开始出现。秋乏其实是对夏季节造成人体超常消耗后，生理功能恢复的一种“补偿”表现，身体自然想让其好好休息下。而秋季减肥则能够调整大脑皮层的活动状态，帮助改善精神不振，睡不醒等等状态，保持精神的饱满，更重要的是能够帮助增强战胜肥胖的信心。





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秋季减肥可改善脏腑功能





秋天减肥能够帮助身体脏腑功能，调节内分泌。特别是身体胖又患有慢性疾病的人，趁着秋天减肥能够帮助改善身体的经络畅通，加快体内脏腑脂肪的分解代谢，脏腑功能得到加强，身体免疫力也能够加强。





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秋季减肥可减少患癌风险





秋天减肥能够帮助减少患癌症风险。特别是女性朋友，肥胖使她们的患癌风险比男性大了2倍。这些癌症包括肠癌、肾癌、胆囊癌、子宫癌、胰腺癌、食道癌等等在内。秋天进行有效减肥，能够大大减少患这些癌症的风险。





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秋季减肥能增加受孕率





女生秋天有效减肥后可以能够帮助增加怀孕几率，因为我们都知道，过于肥胖会导致女性停止排卵，不容易怀孕。有效减肥后能够帮助调整月经，改善子宫功能、卵巢机能等等，增加女性怀孕的可能性。





现在正值初秋，要减肥的美眉还不速速实施减肥计划。合理饮食、坚持运动和营养减肥餐一直是成功减肥的三大法则，秋季减肥也别忘了它们哟！



