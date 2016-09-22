五款热门家常减肥食谱，百分百速瘦方案推荐





减肥，一直以来都是大家乐此不疲的话题，很多人为了减肥，把自己弄得遍体鳞伤，虽说起到了一定的瘦身作用，但却得不偿失。所以，今天小编就给大家推荐了百分百速瘦方案——五款热门家常减肥食谱，帮助各位在家就能轻松享“瘦”生活。这家常减肥食谱主要是通过安排每天的饮食，合理均衡营养和控制食物热量，来达到减脂瘦身的目的，喜欢宅在家的胖友们可以尝试这五款家常减肥食谱哦！





家常减肥食谱常用食材





很多日常食材本身就有减肥的功效，比如我们经常吃到的香菇，豆腐，圆白菜，西兰花，南瓜，黄瓜等，这些食材本身就是非常好的减肥佳品。如果我们将日常生活中的这些食材搭配到一日三餐中，那么我们就会在不知不觉中把赘肉减掉哦！





或许大家都知道这些蔬菜是减肥的得力助手，不过，蔬菜营养价值虽然高，但天天吃难免会腻。所以，选择这五款家常减肥食谱绝对是明智之举。不过，与此同时，大家还需注意适量运动以及运动减脂必备搭档——超优质辅瘦品牌Amywish的搭配使用，这样才能更健康高效享瘦。作为当今辅瘦市场上的一线品牌，Amywish绝对物超所值，旗下最新推出的S速效套装中的change系列，不仅采用光分解技术提取原料精萃，而且还特别添加了水溶性膳食纤维成分，以至于在高效辅助机体去除冗余体脂的同时，还能抑制脂肪细胞生长，帮助人体彻底改善易胖体质，让你日后不再为容易肥胖而烦恼。









热门家常减肥食谱百分百的速瘦方案





家常减肥食谱一、南瓜汤





材料：南瓜(小)1个、红萝卜2条、洋葱(大)1个、地瓜(大)1个、蒜末2茶匙、青蒜1根、滨豆1/2杯、盐、胡椒。做法：1、滨豆泡水1小时以上，南瓜(去子去皮)和红萝卜削皮后和洋葱，地瓜都切大丁。2、备一大汤锅煮滚8-10杯水再把所有材料放入(青蒜最后放)煮到滨豆软透， 加入调料拌匀熄火。南瓜和地瓜用来煮汤会让汤鲜味浓，而滨豆铁质又很高，因此是非常不错的一款家常减肥食谱。





家常减肥食谱二、圆白菜炒青椒





材料：圆白菜300克，青椒75克，胡萝卜40克，料酒10克，以及各种调味料。做法：1、将圆白菜洗净，沥干水，切成象眼片;青椒、胡萝卜分别洗净，均切成象眼片;葱、姜、蒜均切成细末备用。2、锅内加油烧热，放入葱、姜、蒜末炝锅;放入圆白菜、料酒，用旺火翻炒，再放入胡萝卜片、青椒片、调味料，最后用湿淀粉10(淀粉5克加水)勾芡，淋入香油出锅装盘即成。









家常减肥食谱三、蒜蓉西兰花





材料：西兰花300g、油适量、盐适量、大蒜3粒、鸡精适量、淀粉适量。做法：1、准备好西兰花和大蒜，西兰花洗净掰小朵，大蒜剁碎备用。2、锅中注入水烧开，加入少量的盐和几滴油，西兰花在沸水中焯一分钟，直接捞入冷水中冲凉后沥干水分。3、炒锅中倒入油，油热至7成，下蒜末翻炒出香味，倒入焯好的西兰花翻炒均匀，加入盐和鸡精，最后勾入薄芡即可。





家常减肥食谱四、麻辣藕片





材料：藕1根、油适量、盐适量、豆瓣酱1勺、花椒适量、干辣椒适量、葱适量、姜适量、蒜适量。做法：1、准备好材料，处理好材料。2、锅里烧开水,下藕片煮一分钟，坐锅热油，下花椒和干辣椒丝爆香，加入一勺豆瓣酱，炒出红油后下葱姜蒜，最后倒下沥干水份的藕片即可装盘。









家常减肥食谱五、沙茶鸡胸烩饭





材料：鸡胸肉1杯、油菜1把、蒜4辨、沙茶酱2茶匙、蛋白半个、米酒1茶匙、太白粉2茶匙、香油1茶匙。做法：1、鸡胸切片蛋白打到起泡加入鸡肉里，再加入米酒太白粉香油腌20分。2、油菜洗净切段，蒜拍碎，用免沾锅加橄榄油1茶匙爆香蒜随后入鸡肉沙茶稍炒至8分熟，盛起，做后倒入青菜炒倒变色倒入鸡肉，再翻炒一下即可。





看了上面这五款家常减肥食谱，相信所有女性朋友的减肥之心又蠢蠢欲动了。那么，不妨按照这五款家常减肥食谱开始减肥吧！小编介绍的这些家常减肥食谱不仅能够增加人体所需的营养，而且还能达到减脂瘦身的效果。在这里小编还要提醒大家，千万不要为了减肥而过度节食，这会严重危害到我们的身体健康。



