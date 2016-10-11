听说养成这些习惯就能快速瘦腰，酷炫小腹难道你不想要？

图片来自视觉中国/网络





就全身来说，最容易长肉的地方就是腰腹部，很多美眉其实很骨感，但腰腹部却依然是赘肉满满，是不是让人很困扰？其实瘦腰腹，除了要坚持运动之外，有些生活习惯对瘦腰腹的重要性也是不言而喻的，能让赘肉统统远离你。





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习惯一、多吃蔬菜和水果





三餐要做到饮食清淡，多菜少肉，多吃蔬果，蔬果中含有大量的维生素C能促进食物的消化吸收，所含膳食纤维能润肠道，排肠毒，同时再结合营养餐，减肥更会事半功倍，全球流行的瘦立美、康宝莱、安利都毫无任何刺激性，是健康减肥领域的“三剑客”。被誉为“减肥圣品”的瘦立美营养减肥餐，平均每天瘦1斤的效果，加上独有的改善易胖体质和收紧皮肤功效，成为冰冰、小S收入囊中的秘密瘦身武器，上市以来就受到了很多明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。





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习惯二、每天喝2000ml水





如果身体处于缺水状态，肠胃的消化功能将会减弱，吸收能力也会变差，大肠内堆积粪便容易变得干硬，难以排出体外。久而久之，你的肚子也就被越长越大。想要摆脱小肚子的话，就必须保证每天8杯水2000ml的饮水量，达到润肠通便的效果。





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习惯三、腹部按摩





有小肚子的美眉通常都有便秘的困扰，今天小编就教你一套腹部按摩手法，能够消耗能量，促进肠蠕动，减少肠道对营养的吸收，促进血液循环，让你轻松排出宿便，身体更轻盈。以肚脐为中心，在腹部打一个问号，沿问号按摩，先右侧，后左侧，各按摩30～50下，每天按摩1次。





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习惯四、保持坐姿端正





OL每天坐在椅子上长达8个钟，是否感觉肚子的肉越来越多、越来越突出呢？这很可能是你的坐姿不正确造成的。长期弯腰驼背压着肚子，很容易让肚子胀气，臀部也会越来越扁。想要减掉腰腹赘肉，就要保持端正的坐姿，挺直你的背部，学习用腹部呼吸，锻炼腹部肌肉，很快你就会发现腹部变平坦变紧致了。





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习惯五、养成定时排便习惯





肚子会突出主要的原因就是宿便没能排出体外，为了缓解便秘，建议每天起床后喝一杯温开水或者蜂蜜水，让肠胃蠕动起来，培养便意。而且尽量每天都在同一时间段排便，让身体养成规律的排毒习惯。另外，不要忍便，也不要在排便的时候看报纸或玩手机。





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习惯六、每天睡足8小时





实验证明，每天睡眠充足的人身体基础代谢率比睡眠不足的人要高，食物消化吸收更彻底，堆积成脂肪的几率降低。想要轻松瘦肚子的你只要保证每天睡足8小时，就能轻松改善新陈代谢，享受脂肪燃烧的快感。





好的习惯一旦养成，肥胖永远都不会缠上你，还会让你身体更健康、容颜更美丽，一举多得，何乐而不为呢？



