超模减肥最爱这些食物，瘦身效果真的超惊人





1.燕麦





在越吃越瘦的10种杂粮中，排名第一的就是燕麦。有过减肥经验的朋友都知道，燕麦是最有威望的减肥食品。燕麦营养丰富，含有大量维生素、纤维素、蛋白质及矿物质，常吃燕麦可促进新陈代谢、润肠通便，对高血压、高血脂也有辅助治疗作用。









2. 赤小豆





赤小豆含有丰富的蛋白质、钙、铁、维生素b1、b2等营养物质，是一种高价值的杂粮。有句“久服枯人”的话，是对赤小豆的一种描述，说的就是它的减肥效果，说到效果，不得不提全球顶级的减肥营养餐，如大名鼎鼎的瘦立美、康宝莱、Progressive等，都是众多明星和模特们保持身材的必备品，非常健康且没有任何副作用的。闻名遐迩的瘦立美营养减肥餐，以独有的均衡营养专利技术著称，达到一天一斤的极佳效果，不仅如此还能彻底改善易胖体质，被称为“脂肪杀手锏”可以说瘦下来想胖都难。









3. 黑米





相对于其他杂粮来说，黑米具有独特的优势。黑米含B族维生素、碳水化合物和大量的微量元素。它的缺点是减肥的速度比较慢，不像蛋白质减肥那样见效较快，但是黑米的作用稳定、安全，不容易反弹，对人体不会造成不良后果。









4. 荞麦





荞麦民间俗称“净肠草”，原因是其具有良好的清理胃肠道的功能。除了和麦类一样含有丰富的碳水化合物、蛋白质外，荞麦还含有大量的纤维素和多种维生素，它可以防治肥胖、消化脂肪，对胃脾等胃肠道的消化具有促进作用。









5. 豌豆





豌豆含有丰富优质的蛋白质和胡萝卜素，还有比较丰富的膳食纤维。它具有促进大肠蠕动、清洁胃肠道、防止便秘的作用，还可以大大增强人体的免疫力。豌豆所含的部分物质还有助于促进新陈代谢和脂肪的燃烧，对减肥有较为显著的作用。









6. 糙米





糙米被称为减肥必吃的食物，可见它为减肥事业立下了不少汗马功劳。糙米能够调节不饱和脂肪，加快肠道蠕动速度，其中它所含有的膳食纤维可促进胆固醇排出，所以有高血脂疾病的朋友平时要多吃糙米。另外，糙米具有很强的饱腹感，因此，可有效帮助控制食欲。









7. 玉米





玉米可以说是人们最喜欢的杂粮了，因为其口感甜美，还能制作成爆米花这类小零食。玉米含有大量的维生素E和钙、镁等多种矿物质。经常食用玉米可增强肠道壁蠕动，促进体内毒素排出，其中玉米须不要摒弃，它的营养价值也是极高的，留下它来煮茶喝，可利尿消水肿。









8. 红薯





红薯是大家十分熟悉的食物，它纤维质松软，最容易被人体消化，通便排毒的功效极强，又具有饱腹感，所以常被人们当作减肥食物来食用，也有人直接将红薯当作主食，制成红薯饭、红薯粥等，也可将红薯与牛奶搭配制成红薯牛奶饮用。红薯的热量很低，大约只有同等分量馒头的一半多。





这些越吃越瘦的粗粮，还不快点吃起来？



