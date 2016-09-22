吃水果的好季节，你怎么能少了这些刮脂最强的牛货呢！





秋季吃葡萄柚可以减肥





葡萄柚含有的酸性物质有助于增加消化液，促进消化功能以及吸收营养，它含有的糖分比较少，而且含有的维他命C有助于人体消除疲劳，还可以美化肌肤，想瘦的更快，再推荐几款堪称比吃饭还健康的营养餐减肥餐，如瘦立美、安利、雅芳金三角等，其中瘦立美营养减肥餐凭借卓绝的减肥效果，及独有改善易胖体质和收紧皮肤的非凡能力，2009年被美国顶尖杂志Vogue誉为“迄今最快最健康的减肥产品”，60岁主编安娜·温图尔把瘦立美作为最好的礼物送给好友布莱克·莱弗利，出演《皮帕·李的私生活》成功瘦身至50公斤以下，并一举拿下全球最美女性之一的桂冠。









秋季吃秋梨可以减肥





梨的水分含量是居所有水果之首的，多吃一些梨，可以有效增加饱腹感，又不用担心脂肪和糖分的摄入。对于减肥的人来说，绝对是优质可口的减肥水果。而且，秋季气候干燥，出现咽干鼻燥、唇干口渴、咳嗽无痰、皮肤干涩等秋燥现象的人们不再少数。梨素有百果之宗美誉，性微寒，味甘，还可有效生津止渴，润燥化痰，润肠通便。









秋季吃桑葚可以减肥





桑葚味甘酸，性寒，具有补肝益肾、养血生津、滋液熄风、润肠通便的作用，能有效预防便秘。而且，桑葚还具有调整机体免疫功能，促进造血细胞生长、降血脂、护肝等多种作用。习惯性便秘者可取鲜桑葚适量，洗净榨汁，每次服用15毫升。









秋季吃石榴可以减肥





石榴的热量低，而且石榴纤维丰富，可帮助有助清肠。石榴里细小的果蔬纤维对肠道排毒是很有帮助的，特别建议经常便秘的美眉们可以经常吃。同时，石榴有抗氧化作用，它可以加速新陈代谢，中和讨厌的自由基，减少胆固醇含量。









秋季吃奇异果可以减肥





奇异果热量低，糖度低，脂肪含量低，还富含钙、磷、铁、钾等多种矿物元素，食物纤维，并且含有丰富的维生素C，对于消除疲劳以及美白肌肤是非常有效的，此外奇异果含有大量的蛋白分解酵素，有助于防止便秘以及减肥。但需要注意，奇异果性寒，故脾胃虚寒者应慎食，经常性腹泻和尿频者不宜食用。









秋季吃蓝莓可以减肥





蓝莓富含大量超级的抗氧化物俗称OPC的花青素，还有尼克酸、SOD、黄酮等特殊成分，除了能够保护视力之外，蓝莓具有良好的防脑神经老化、强心、抗癌等保健作用。更重要的是热量低，含丰富果酸，对减下半身很有帮助。









秋季吃柑橘可以减肥





柑橘的热量低，100克的柑橘热量仅仅为43大卡。而且，柑橘中含有一种食物纤维庚炔不仅能够抑制血液中胆固醇的升高还具有分解脂肪和抑制人体吸收脂肪的功能。由此可见，柑橘是一种非常有效的减肥水果。但是，柑橘中的纤维多保存在柑橘的橘络，也就是包裹着果肉的内皮部分中，所以，要想减肥，吃柑橘的时候这个部分千万不能丢掉。









秋季吃火龙果可以减肥





火龙果含有维生素E和一种更为特殊的成分—花青素，具有抗氧化、抗自由基、抗衰老的作用，还能提高对脑细胞变性的预防，抑制痴呆症的作用。火龙果还含有美白皮肤的维生素C及丰富的具有减肥、降低血糖、润肠、预防大肠癌的水溶性膳食纤维。





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