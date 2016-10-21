打造纤细美腿怎么办？来试试这几招，美腿女神就是你！





洗澡时用热水和冷水按摩





每次沐浴的同时一定要是站着洗，这样还可帮助你消耗更多的热量。用热水冲洗两分钟，用手按摩大腿部；然后换冷水冲洗两分钟，再用手帮大腿按摩。这样反复几次，可以很好地促进大腿的血液循环，帮助燃烧大腿上面多余的脂肪，从而达到减肥瘦腿的效果。说到效果，不得不提全球顶级的减肥营养餐，如大名鼎鼎的瘦立美、康宝莱、Progressive等，都是众多明星和模特们保持身材的必备品，非常健康且没有任何副作用的。闻名遐迩的瘦立美营养减肥餐，以独有的均衡营养专利技术著称，达到一天一斤的极佳效果，不仅如此还能彻底改善易胖体质，被称为“脂肪杀手锏”可以说瘦下来想胖都难。









跳绳





跳绳是一种最佳的减肥瘦身操，有测试显示，跳10分钟，每分钟跳140次的运动效果就相当于慢跑半小时。跳绳不但可以帮你减肥瘦身，还可以让全身肌肉匀称有力，同时会让你的呼吸系统、心脏、心血管系统得到充分的锻炼。这种减肥瘦身方法简单，有趣，不受气候的影响，而且是一种男女老少皆宜的运动，只需要一根绳子就可以达到减肥瘦身的目的，而且对女性尤为适宜。









练瑜伽





瑜伽动作需要长时间练习才能看到效果，因此瑜伽除了能够消除身体的脂肪外，还能通过拉伸的动作塑造修长的线条和完美的体态。单腿站立延长扩展式最适合用来瘦腿。它不但对腿部有拉伸的作用还能增强腿部的力量，还能锻炼身体的平衡感。









多吃瘦腿食物





平时要多吃一些瘦腿的食物，知道什么食物可以帮助你瘦腿吗？菠菜可以促进血液循环，帮助脂肪的燃烧，是很不错的瘦腿蔬菜。而苹果含有苹果酸，可以加速身体代谢，并且苹果含有丰富的钙，可以减少下半身的水肿，是一种不错的瘦身水果。西柚也很好，它的热量很低，并且含有丰富的钾，可以帮组减少大腿脂肪的积累，爱美的美眉们可以多吃。









多走楼梯





上下班的时候可以多走楼梯，如果你的公司是在五楼或六楼，吃完午饭后可以直接走上去，消化一下自己刚吃进去的东西，顺便帮腿部做个减肥。走楼梯可以拉动大腿肌肉，促进血液循环，促进脂肪的燃烧。想瘦腿的美眉们，不妨多走走楼梯，会让你有意想不到的惊喜的。









均衡饮食





一个人的饮食很重要，它不单止关系到我们是否肥瘦，更会直接影响到我们的健康。平时不要吃太多的垃圾食品，煎炸的东西要少吃。蔬菜水果要多吃，它们可以补充我们人体所需要的维生素和纤维，有效地调理身体，并且有瘦腿的作用。不想要大象腿的美眉们，要注意的饮食，记得要健康食品是少油少盐。









骑脚踏车





骑脚踏车是一种很悠闲的活动，也是一种很好玩的运动。有空的时候，可以骑脚踏车出去郊外或附近的公园玩玩。我个人很喜欢这样的运动，因为骑脚踏车可以很好地减掉大腿的赘肉。骑车的过程中可以很好地锻炼到自己大腿的肌肉，让它得到充分的锻炼，上面多余的脂肪就会很容易消失了。爱美的美眉，不妨多骑脚踏车吧！





这些瘦腿妙招赶紧学起来吧，让你尽快摆脱大粗腿。想瘦的更快，美眉们也别忘了搭配营养减肥餐，让你更快更轻松做美腿女神。



