辛苦半天不见瘦，是不是很生气？原来是掉进了饮食陷阱





1.省掉早餐就能瘦？得到的是体脂肪！





(1) 总是因为快要迟到或者减肥而不吃早餐吗？

事实上，由于睡眠距离上一次的进食时间长，起床的时候，体内储存的糖分已经快要消耗殆尽。这个时候如果不提供足够的热量和养分，就会导致血糖低于正常值，不但会影响大脑运作，导致反应迟钝，上班犯困，注意力不集中，更重要的是，会让体内的新陈代谢减缓，容易累积体脂肪。因此，早餐无论如何都要吃。









(2) 早餐最好是7到8点吃

有饮食和医学专家指出，早餐最佳时间是7到8点。晚上人体进入睡眠状态时，绝大部分器官得到了充分的休息，而消化器官却仍然消化和吸收晚餐存留在肠胃中的食物，几乎要到早晨才能得到休息。早餐如果吃太早，就一定会影响到肠胃的休息，长此以往，消化系统会长期处于疲劳状态。所以，如果能在7点到8点左右进食最好，再搭配营养餐，减肥更会事半功倍，全球流行的瘦立美、康宝莱、安利都毫无任何刺激性，是健康减肥领域的“三剑客”。被誉为“减肥圣品”的瘦立美营养减肥餐，平均每天瘦1斤的效果，加上独有的改善易胖体质和收紧皮肤功效，成为冰冰、小S收入囊中的秘密瘦身武器，上市以来就受到了很多明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。









2.沙拉代替正餐？小心酱料热量陷阱！





减肥的时候，总是想要远离热量，躲得越远越好。这时候，我们就会选择减肥期间以吃蔬果沙拉来替代正餐。总是想要越远离热量越好，这时我们可能会以吃生菜沙拉代替正餐。但常常会被我们忽视的是，很多沙拉酱都含有超高的热量！大部分市面上贩售的沙拉酱，大多数是由超过50%的油、蛋黄以及白醋和水做成的。因此，减肥的时候，最好是吃传统的意大利黑醋沙拉，避开千岛酱和沙拉酱等等。









3.晚餐不碰主食？饿一晚上不会瘦的！





很多人都对这个有困惑。减肥减重的人都听说，晚饭一定要少吃！因此在晚上进食的时候，都会尽量不碰主食，也可能会干脆不吃。到晚上睡觉的时候，就会觉得有饥饿感，但是其实这并不是在“烧脂”。这么做，早期你会看到体重有所下降，但是只是身体脱水造成的。久而久之，新陈代谢会因为晚上饿肚子而降低，就会让瘦身进入停滞期。而且，日复一日的空腹感不但会影响睡眠品质，长此以往，还会伤及肠胃。想要长期维持曼妙身材，还是要让身体能正常运作最好。









4.完全不碰“高热量”食物？小心欲望反扑！





很多人在减肥期间会“严禁”自己摄入高热量食品，买东西吃的时候，先看卡路里是多少。但是你有没有发现，有时候会突然地想要吃某个特定的食物：想吃烧烤、想吃炸鸡、想吃烤鱼……





这是因为在忍耐的时候，会让压力在无形中形成，让你产生“吃大餐”的想法来填补。当这样的食欲发生，就会一发不可收拾。因此，我们还是“随心”来吃，合适地调配饮食，少摄入高卡路里的东西，但是不要不吃。同时，减肥不能光靠节食，还需要用运动来增加消耗。





这4个陷阱，日常减肥生活中你都注意到了吗？想减肥，一定要绕过它们哟！



