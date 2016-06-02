它们堪比吸脂针哦，这些顶级瘦身产品才是轻松减肥的王道









1、瘦立美营养减肥套装





排在健康减肥之首的瘦立美营养减肥，被誉为“减肥风的速度”。以独有的均衡营养专利技术著称，让身体自然燃烧多余脂肪，平均一天一斤堪称奇迹，并且彻底改善易胖体质和收紧皮肤，可以说瘦下来想胖都难。上市22年来受到无数明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。大家都知道生完二宝窈窕依旧的小S，88斤的完美身材亮瞎无数人眼睛，在节目中自曝用了半个月瘦7公斤，营养非常均衡，人也很有活力。





2、安利减肥瘦身代餐组合







专门女士们配备的美体瘦身营养餐。补充人体生理所需的营养，加上天然类胡萝卜胶囊B族维生素、维生素C帮助排出身体毒素。纽崔莱膳食纤维能缓解断食所引发的饥饿感。套餐需服用一个月时间，结合断食排毒疗法，禁止减肥期间服用所有固体食物，前15天断食，后15天1天代替1餐，认真使用有理想的减肥效果。此外减肥套餐一直小量配货，不太好买，因产品使用与断食法结合，需要客服人员不断精细指导加上自己认真使用。





3、雅芳金三角代餐瘦身组合





雅芳金三角代餐瘦身组合包括三个产品，纤盈营养餐包、红曲胶囊和乳清蛋白粉。红曲胶囊：消体脂+清血脂，彻底消灭多余脂肪；纤盈营养餐包：控制热量的摄入+全面营养；乳清蛋白粉：补充优质蛋白，抑制肌肉消耗，维持活力与健康，保持皮肤紧致与弹性。瘦身组合特点是Fabeluss配方延长了饱腹感，减少了过多的能量摄入，减肥后轻松控制体重。同时优质蛋白、维生素和矿物质，在减少热量、脂肪同时补充多种营养物质健康减肥，缺点是使用复杂不易控制。









4、纽斯葆减肥靓颜胶囊





三重立体式减肥，快速清除肠道、血液、皮下多余脂肪。传统中药经典与现代生物科研相结合，具有高效、安全、不易反弹的减肥效果。双效配方，减肥的同时祛除面部黄褐斑，保持皮肤水分和营养，令皮肤白皙亮洁。纽斯葆减肥靓颜胶囊超强吸附体内脂肪，促进脂肪代谢和能量转化，消脂排油，不减水分，达到自然健康瘦身效果。





5、GNC左旋肉碱塑形减脂





每瓶左旋肉碱含量领先同类产品，减肥原理是人在运动中出汗然后释放热量。主要成分瓜拉纳能帮助燃烧脂肪，在小肠壁形成保护膜，从根源阻断脂肪吸收使其顺利排出体外。小编建议配合运动效果更佳，GNC左旋肉碱能帮助燃烧脂肪，即便是慢跑也能大污淋漓！所以请一定要配合运动，哪怕是一点运动都会有意想不到的效果！



