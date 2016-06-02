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它们堪比吸脂针哦，这些顶级瘦身产品才是轻松减肥的王道

来源：海报时尚网 2016-06-02 16:59:00 编辑：Leslie Wong
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瘦身产品在这个以瘦为美的时代备受追捧，瘦身产品的配方也一直都在改进，越来越多的品牌在注重功效的同时，也将目光锁定在产品的安全性与保养性上。下边我们为大家列举一些堪比吸脂针多年来好评不断的顶级瘦身产品。



1、瘦立美营养减肥套装


排在健康减肥之首的瘦立美营养减肥，被誉为“减肥风的速度”。以独有的均衡营养专利技术著称，让身体自然燃烧多余脂肪，平均一天一斤堪称奇迹，并且彻底改善易胖体质和收紧皮肤，可以说瘦下来想胖都难。上市22年来受到无数明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。大家都知道生完二宝窈窕依旧的小S，88斤的完美身材亮瞎无数人眼睛，在节目中自曝用了半个月瘦7公斤，营养非常均衡，人也很有活力。


2、安利减肥瘦身代餐组合


专门女士们配备的美体瘦身营养餐。补充人体生理所需的营养，加上天然类胡萝卜胶囊B族维生素维生素C帮助排出身体毒素。纽崔莱膳食纤维能缓解断食所引发的饥饿感。套餐需服用一个月时间，结合断食排毒疗法，禁止减肥期间服用所有固体食物，前15天断食，后15天1天代替1餐，认真使用有理想的减肥效果。此外减肥套餐一直小量配货，不太好买，因产品使用与断食法结合，需要客服人员不断精细指导加上自己认真使用。


3、雅芳金三角代餐瘦身组合


雅芳金三角代餐瘦身组合包括三个产品，纤盈营养餐包、红曲胶囊和乳清蛋白粉。红曲胶囊：消体脂+清血脂，彻底消灭多余脂肪；纤盈营养餐包：控制热量的摄入+全面营养；乳清蛋白粉：补充优质蛋白，抑制肌肉消耗，维持活力与健康，保持皮肤紧致与弹性。瘦身组合特点是Fabeluss配方延长了饱腹感，减少了过多的能量摄入，减肥后轻松控制体重。同时优质蛋白、维生素和矿物质，在减少热量、脂肪同时补充多种营养物质健康减肥，缺点是使用复杂不易控制。



4、纽斯葆减肥靓颜胶囊


三重立体式减肥，快速清除肠道、血液、皮下多余脂肪。传统中药经典与现代生物科研相结合，具有高效、安全、不易反弹的减肥效果。双效配方，减肥的同时祛除面部黄褐斑，保持皮肤水分和营养，令皮肤白皙亮洁。纽斯葆减肥靓颜胶囊超强吸附体内脂肪，促进脂肪代谢和能量转化，消脂排油，不减水分，达到自然健康瘦身效果。


5、GNC左旋肉碱塑形减脂


每瓶左旋肉碱含量领先同类产品，减肥原理是人在运动中出汗然后释放热量。主要成分瓜拉纳能帮助燃烧脂肪，在小肠壁形成保护膜，从根源阻断脂肪吸收使其顺利排出体外。小编建议配合运动效果更佳，GNC左旋肉碱能帮助燃烧脂肪，即便是慢跑也能大污淋漓！所以请一定要配合运动，哪怕是一点运动都会有意想不到的效果！


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