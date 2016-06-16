最适合亚洲人体质的一周减肥餐，一周就能瘦，不看必后悔

为了摆脱脂肪困扰，不少肥胖人士尝试了各种各样号称“具有显著瘦身效果”的一周减肥餐，结果却始终无法达成所愿。其实，大家所采用的一周减肥餐中，不乏一些变态的、不适合我们亚洲人体质的过度节食减肥食谱，与大家健康高效瘦身的愿望完全背道而驰，所以，自然无法彻底摆脱肥胖困扰。下文中小编为大家介绍了一份最适合亚洲人体质的一周减肥餐，想减脂的话，就赶紧来看看这份一周减肥餐的饮食安排吧！
亚洲人的饮食习惯
亚洲人爱吃淀粉类的食物，例如饭、面、面包、蛋糕、饼干等，这些东西最容易积在下半身，不只会胖还会水肿，尤其是大腿。所以淀粉类及高醣类的食物要吃得少，尽量吃些低醣、高纤维的蔬菜水果，来取代高醣淀粉类的食物。而且不要以为喝水会水肿就不喝水，其实反而要多喝水，不但可以帮助新陈代谢，还会加速瘦身的效果。
想要健康高效瘦身，小编强烈建议大家三餐一定要吃，千万不要以为不吃就会瘦，营养均衡，并且要吃对食物，每一餐都要遵照高纤蔬菜：蛋白质：水果=3：2：1的比例进食，方能为大家带来持而久效的减脂效果。另外，在注意饮食的同时还必须要搭配使用时下超一流的辅瘦品牌Amywish共同减脂。众所周知，辅瘦与减肥药不同，主要作用是辅助减脂，最重要的是Amywish是当今市场上唯一一款达到食品级标准的辅瘦，所以没有安全以及副作用方面的担忧。