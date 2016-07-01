遇水则强！资生堂 (Shiseido) 国际革命性UV防护技术，获年度卓越成就大奖

图片来自品牌供图

新艳阳夏臻效水动力防护乳





自2015年3月1日以来，SHISEIDO在日本上市全新资生堂新艳阳夏臻效水动力防护乳，并且一直在世界各地市场稳步推出及推广。利用全球首创崭新水动力防护技术 (wet force) ——[遇水则强]改变了水或汗与防晒乳的关系。当防晒乳检测到汗水或湿气时，能让防护膜变得更强，以此来保护皮肤免受紫外线的侵害。







而此前，资生堂有限公司也宣布，资生堂新艳阳夏臻效水动力防护乳赢得了世界著名的美容大奖——由法国时尚和美容杂志主办方《嘉人》颁发的2015年度卓越成就奖。嘉人年度卓越成就奖，被称作为世界上最负盛名的化妆品奖项。资生堂明星产品红妍肌活精华露就曾赢得2014年的奖项。而今年是资生堂连续第二年获奖，截至目前，资生堂已总共受到十一次嘉奖。







嘉人年度卓越成就奖







《嘉人》杂志，1937年第一次在法国出版，是美国最大的针对女性的时尚和美容杂志 (约400000的发行量) 。目前，它已在34个国家出版，拥有超过2000万的读者群。







年度卓越成就奖由《嘉人》杂志主办，建立于1985年，今年已是第三十次。作为世界上最负盛名的化妆品奖项之一，于化妆品、分销行业以及消费者之间获得广泛认可。获奖产品通常由时尚界和美容杂志进行权威评选。在过去一年中基于法国市场，针对所有的新产品，由美容编辑进行投票决定。他们会从综合的角度，对多个因素，包括创新性、效能、可用性、包装、质量和价格之间进行平衡和考量。







资生堂新艳阳夏臻效水动力防护乳







资生堂新艳阳夏臻效水动力防护乳 (售价为380元/50ml) ，2016年1月，在全国各地230多个资生堂国际柜台，资生堂官方商城(www.shiseido.com.cn) 以及天猫SHISEIDO资生堂官方旗舰店 (http://shiseido.tmall.com/) 发售。







资生堂开发独特的wet force技术，有助于加强防晒乳保护膜，防止紫外线侵害。当它结合汗水或湿气中所含的矿物质，不仅可以保持住原来的防晒效果，而且防护膜变得更加紧密，可以更高效地保护肌肤不受强烈的紫外线辐射。







此外，资生堂的另一个独特的保护技术360°全面防护技术™，使防晒产品均匀地依附在凹凸构造的肌肤表面，这样形成的保护膜能全方位保护肌肤，紫外线无法伤害到涂抹到的位置。它不仅能够防御引起肌肤损伤的 UVA、UVB 两种紫外线，还能防御干燥等其它生活环境中造成的各种对肌肤的损伤。







携手安娜·伊万诺维奇





2015年8月，资生堂品牌与职业网球选手安娜·伊万诺维奇签订代言协议，其将作为资生堂革命性防晒技术——wetforce技术的全球推广大使。全新资生堂新艳阳夏臻效水动力防护乳，防将水或汗变成肌肤的好朋友，不管暴晒再多强烈的紫外线下都能做到对肌肤的360°全面防护，让你尽情享受户外活动，迎战热辣阳光，拥抱新鲜海风，无惧紫外线伤害！

