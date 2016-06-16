紧致提升这样做才有效，六款殿堂级的抗皱护肤品推荐！





抗皱护肤品主要作用是减少细纹与皱纹，让肌肤恢复弹力与紧致。对于熟龄肌来说是摆脱肌肤初老的必备产品，如果能够及时选择抗皱护肤品，任由肌肤老化的话，细纹和皱纹很容易演变成皱襞，即皮肤上会出现更深的褶子。想要制止这一切就一定要选对抗皱护肤品，为此，本文今天就为大家带来公认好用的6点殿堂级抗皱护肤品，让你重新唤醒肌肤年轻活力。









1、Silva肌肤森林 白桑葚焕肤调理套装





作为连续两年的植物护肤人气王，白桑葚焕肤调理套装平均每0.5秒即销售1套，除了获得众多女性杂志热推之外，更位列2015年雅虎十大经典护肤品排行榜榜首，其精粹的白桑葚提取物含有丰富的天然抗氧化成分，蕴含易于肌肤吸收的活性蛋白，具有极佳的锁水保湿效果和美白肌肤，改善细纹和肌肤暗沉，增强皮肤弹性，提升肌肤的明亮感与光泽度，从肌底为每一个细胞注满活力能量，创造焕然一新的肌肤完美状态，当之无愧的殿堂级驻颜优品。





2、伊丽莎白雅顿超时空金致导航眼部精华液





在眼部精华中，伊莉莎白雅顿是最具知名度的了，尤其这款超时空金致导航眼部精华液真正做到了将液体的奢华与先进科技相融，缓解内外环境对眼部皮肤存在的潜在危害，帮助修护眼部出现的一系列问题，如减少浮肿，促进循环，柔软保湿，抗氧化，补充肌肤营养等，这种“合璧”作用让这款眼部精华液充分发挥了其无懈可击的全方位眼部保养功效。





3、资生堂悦薇集中美白按摩精华液





大名鼎鼎的日本资生堂，一直是中年女性保持青春的秘密武器，这款悦薇集中美白按摩精华液融合资生堂创新的美白成分4MSK及各种精华，建立了多重防御体系，可以改善肌肤色斑、暗沉状况；又结合具有提升紧致功能的姜蔘精华G，能有效改善肌肤自我修护能力，提高紧致和弹性，是希望美丽长驻的女性必备的肌肤抗老化美白精华液。





4、Dior迪奥 逆时空活肤驻颜致臻晚霜





顶级品牌迪奥，我想就不必多加介绍了吧，这款Dior迪奥逆时空活肤驻颜致臻晚霜一直都是女性梦寐以求的面霜中的上乘之作，它是精华液的理想伴侣，其中的特别成分能为肌肤带来极度的舒适愉悦、充盈与活力。当您于梦中醒来，必然会惊喜于肌肤所焕然闪耀的年轻神采，更会被舒适的感官体验所深深打动。





5、兰蔻精华肌底面膜





最让女性幻想留住年轻的秘方就在法国兰蔻家了，兰蔻永远都是女性无法抗拒的护肤品，这款兰蔻精华肌底面膜完美融合生物纤维技术，并首次添加了从基因和蛋白质科学领域的革命性研究成果中研发而出的，能促进皮肤基因重生的专利复合精华，可重唤年轻肌肤，再塑肌肤活力。





6、玉兰油新生塑颜金纯面霜





众所周知的OLAY玉兰油，是市场上销售超级火爆的明星产品，这款女性梦寐以求的玉兰油新生塑颜金纯面霜，其蕴含OLAY专有的抗老化金纯新生组合—最高浓度的氨基酸肽复合物+透明质酸，并添加珍贵的海洋蛋白，能促进肌肤表层细胞再生，强化肌肤保水屏障，让肌肤外观、感觉和功能都像获得新生一样，不得不承认它是乳液中的极品。



