瘦身正当时，盘点2016年最受年轻人欢迎的五大瘦身产品





1、瘦立美营养减肥套装





瘦立美营养减肥荣登排行榜之首绝非偶然，堪称比吃饭还健康和卓绝的减肥效果，及独有改善易胖体质和收紧皮肤的非凡能力，连续多年稳坐“瘦身之王”宝座。其perfect套装连续22年100%减肥满意度，横扫全球的模特界，各界名流都视之为神级瘦身圣品，很多人把瘦立美作为最好的礼物在好友之间相互赠送，就连低调的莉顿·梅斯特也是瘦立美的忠实粉丝，一直用它保持窈窕身材。









2、康宝莱全面体重控制组合





强大的销售团队，产品的种类齐全，可以自行搭配，自由控制热量、营养非常全面。康宝莱的细胞营养产品会帮助小肠绒毛，维持消化道机能及生理机能，促进新陈代谢。全面体重控制组合加上钙+D，蛋白混合饮料含多种口味，包括进阶体重控制套餐中的所有产品，都能增强免疫力和加强骨骼。不同套餐适合不同人群，当然缺点也有搭配不好就会瘦的慢，最好配合运动。









3、雅芳金三角代餐瘦身组合





雅芳金三角代餐瘦身组合包括三个产品，纤盈营养餐包、红曲胶囊和乳清蛋白粉。红曲胶囊：消体脂+清血脂，彻底消灭多余脂肪；纤盈营养餐包：控制热量的摄入+全面营养；乳清蛋白粉：补充优质蛋白，抑制肌肉消耗，维持活力与健康，保持皮肤紧致与弹性。瘦身组合特点是Fabeluss配方延长了饱腹感，减少了过多的能量摄入，减肥后轻松控制体重。同时优质蛋白、维生素和矿物质，在减少热量、脂肪同时补充多种营养物质健康减肥，缺点是使用复杂不易控制。





4、All One天然瘦身奶昔





美国知名健康保健食品企业之一，2003年被国际肥胖健康组织认定为安全无副作用营养品。旗下产品主要涉及营养补充、运动营养、体重管理、D-TOX。All One瘦身奶昔代替一餐即可持续减肥，高浓缩乳清蛋白+完整复合维生素，只减该减的地方，长期使用保持窈窕身材。想瘦的快可在使用同时配合适量运动及搭配清淡饮食。





5、Caruso's 15天燃脂套餐





15天燃脂套餐有不错的减肥效果，配合运动减肥效果更理想，排毒素效果好到没话说，15天高效快速清理排毒套餐包含：Stomach clear 30 Tables胃排毒片30粒、Liver clear detox 15 Tables肝脏排毒片15粒、Bowel Clear 30 Tables大肠排毒片30粒、Alive 20 Capules益生菌，能起到快速净化和排毒的效果，对肝脏修复，肝康复，改善肝功能，血循环解毒作用显著。