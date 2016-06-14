这些都是绝对经典的夯货，好评率100%的瘦身产品推荐！





1、瘦立美营养减肥套装





瘦立美营养减肥荣登排行榜之首绝非偶然，堪称比吃饭还健康和卓绝的减肥效果，及独有改善易胖体质和收紧皮肤的非凡能力，连续多年稳坐“瘦身之王”宝座。其perfect套装连续22年100%减肥满意度，横扫全球的模特界，各界名流都视之为神级瘦身圣品，很多人把瘦立美作为最好的礼物在好友之间相互赠送，就连低调的莉顿·梅斯特也是瘦立美的忠实粉丝，一直用它保持窈窕身材。









2、康宝莱全面体重控制组合





强大的销售团队，产品的种类齐全，可以自行搭配，自由控制热量、营养非常全面。康宝莱的细胞营养产品会帮助小肠绒毛，维持消化道机能及生理机能，促进新陈代谢。全面体重控制组合加上钙+D，蛋白混合饮料含多种口味，包括进阶体重控制套餐中的所有产品，都能增强免疫力和加强骨骼。不同套餐适合不同人群，当然缺点也有搭配不好就会瘦的慢，最好配合运动。









3、Progressive天然多元代餐粉





天然膳食补充纤维及营养补充剂，长期食用有理想的减肥效果。基于科学研究为当代生活方式设计的独特配方，Progressive代餐粉100%植物萃取，提供全身所需的均衡营养，减少反式脂肪和自由胆固醇，从而减少心血管疾病发生的风险，无添加糖和任何形式的人工成分，健康减肥。四种口味也适合不同的人群，没有任何副作用适合不同年龄是他的特色。









4、纽斯葆减肥靓颜胶囊





三重立体式减肥，快速清除肠道、血液、皮下多余脂肪。传统中药经典与现代生物科研相结合，具有高效、安全、不易反弹的减肥效果。双效配方，减肥的同时祛除面部黄褐斑，保持皮肤水分和营养，令皮肤白皙亮洁。纽斯葆减肥靓颜胶囊超强吸附体内脂肪，促进脂肪代谢和能量转化，消脂排油，不减水分，达到自然健康瘦身效果。









5、GNC左旋肉碱塑形减脂





每瓶左旋肉碱含量领先同类产品，减肥原理是人在运动中出汗然后释放热量。主要成分瓜拉纳能帮助燃烧脂肪，在小肠壁形成保护膜，从根源阻断脂肪吸收使其顺利排出体外。小编建议配合运动效果更佳，GNC左旋肉碱能帮助燃烧脂肪，即便是慢跑也能大污淋漓！所以请一定要配合运动，哪怕是一点运动都会有意想不到的效果！





6、美瑞克斯减肥营养片





“为运动而生”的美瑞克斯是全球知名的运动营养补充剂品牌，2009年随着世界大力士比赛在三亚举办进入中国，深受运动员和健身爱好者的喜爱。旗下的减肥营养片蛋白配方在巩固瘦肌肉组织同时减少更多体脂含量，配合适当的运动，使身材更纤细。特别是对于腰腹、颈部和大腿多余的脂肪进行快速分解，加速脂肪代谢，配合适当运动可防止反弹。



