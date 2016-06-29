易胖体质用什么护肤品好？5款超有效瘦身神器帮你养成易瘦体质





易胖体质的美眉在减肥时一定要格外小心，方法不旦很容易让你越减越肥，想要彻底改善体质，自然少不了一款好的瘦身产品的帮助。市场上瘦身产品那么多，到底哪些才是真实有效的呢？今天小编为大家搜罗了5款人气爆棚的超有效瘦身神器，保证让肥胖再也不是困扰。





1、瘦立美营养减肥套装





排在健康减肥之首的瘦立美营养减肥，被誉为“减肥风的速度”。以独有的均衡营养专利技术著称，让身体自然燃烧多余脂肪，平均一天一斤堪称奇迹，并且彻底改善易胖体质和收紧皮肤，可以说瘦下来想胖都难。上市22年来受到无数明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。大家都知道生完二宝窈窕依旧的小S，88斤的完美身材亮瞎无数人眼睛，在节目中自曝用了半个月瘦7公斤，营养非常均衡，人也很有活力。









2、康宝莱全面体重控制组合





强大的销售团队，产品的种类齐全，可以自行搭配，自由控制热量、营养非常全面。康宝莱的细胞营养产品会帮助小肠绒毛，维持消化道机能及生理机能，促进新陈代谢。全面体重控制组合加上钙+D，蛋白混合饮料含多种口味，包括进阶体重控制套餐中的所有产品，都能增强免疫力和加强骨骼。不同套餐适合不同人群，当然缺点也有搭配不好就会瘦的慢，最好配合运动。









3、安利减肥瘦身代餐组合





专门女士们配备的美体瘦身营养餐。补充人体生理所需的营养，加上天然类胡萝卜胶囊B族维生素、维生素C帮助排出身体毒素。纽崔莱膳食纤维能缓解断食所引发的饥饿感。套餐需服用一个月时间，结合断食排毒疗法，禁止减肥期间服用所有固体食物，前15天断食，后15天1天代替1餐，认真使用有理想的减肥效果。此外减肥套餐一直小量配货，不太好买，因产品使用与断食法结合，需要客服人员不断精细指导加上自己认真使用。









4、All One天然瘦身奶昔





美国知名健康保健食品企业之一，2003年被国际肥胖健康组织认定为安全无副作用营养品。旗下产品主要涉及营养补充、运动营养、体重管理、D-TOX。All One瘦身奶昔代替一餐即可持续减肥，高浓缩乳清蛋白+完整复合维生素，只减该减的地方，长期使用保持窈窕身材。想瘦的快可在使用同时配合适量运动及搭配清淡饮食。









5、Caruso's 15天燃脂套餐





15天燃脂套餐有不错的减肥效果，配合运动减肥效果更理想，排毒素效果好到没话说，15天高效快速清理排毒套餐包含：Stomach clear 30 Tables胃排毒片30粒、Liver clear detox 15 Tables肝脏排毒片15粒、Bowel Clear 30 Tables大肠排毒片30粒、Alive 20 Capules益生菌，能起到快速净化和排毒的效果，对肝脏修复，肝康复，改善肝功能，血循环解毒作用显著。







