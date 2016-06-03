夏季减肥首选这些水果，它们能让你快速拥有完美身材去撩汉！





1、苹果





苹果含独有的苹果酸，可以加速代谢，减少下身的脂肪，而且它含的钙量比其他水果丰富，可减少令人下身水肿的盐分，经常食用苹果可以防止肥胖。常吃苹果还能增加血色素，使皮肤变得细白红嫩，因此，对于贫血患者来说，食用苹果可以起到一定的辅助治疗作用。苹果中含的钙质和维生素E，还具有利尿美容的功效，可以有助于防止老化。









2、榴莲





榴莲虽然臭，但是味道浓郁，而且营养价值相当高。榴莲里面含有丰富的淀粉，但是脂肪含量相当的低，用它代替早餐或者晚餐的话，可以起到非常不错的减肥效果。说到效果，不得不提全球顶级的减肥营养餐，如大名鼎鼎的 瘦立美、康宝莱、Progressive等，都是众多明星和模特们保持身材的必备品，非常健康且没有任何副作用的。闻名遐迩的瘦立美营养减肥餐，以独有的均衡营养专利技术著称，达到一天一斤的极佳效果，不仅如此还能彻底改善易胖体质，被称为“脂肪杀手锏”可以说瘦下来想胖都难。









3、西瓜





夏天到了，西瓜也是扑面而来。汁多味甜的西瓜拥有很高的水含量，瞬间满足的你的饥饿感，不仅如此，它还具有治疗便秘、皮肤病和肌肉酸痛的药效！如果条件允许你至少每天要吃上一次，一定会降低你的脂肪堆积，增加你的健康脂肪。由于西瓜也含有糖分，所以一次不要吃太多。









4、梨





夏天天气炎热，十分的缺水，正是吃梨的好季节。它滋阴润燥和清热解毒的功效一定是你夏季家里必备的水果！美国食物养生学会专家认为梨是一种低热量高养分的水果，一个中等大小的梨只要100卡的热量且富含维C。少量纤维易使人发生饱腹感，从而控制饭量，增加脂肪的摄入；另外纤维可协助肠胃增加对脂肪的吸收，从而起到减肥的作用。









6、杏





个头小巧的杏是对于减肥的小伙伴来说是一个不错的选择，它含有的不溶性纤维，可以吸收水分增加饱腹感，从而达到减肥的效果。同时它还可以促进肠胃的快速蠕动，帮助维持健康的肠胃环境。不得不说的还有它还含有丰富的β-胡萝卜素，具有抗氧化的作用，但要记住也不能贪量！









7、牛油果





话说牛油果最近在水果圈可是人气爆棚！说起它的营养实在太多：它含有丰富健康脂肪、油酸、叶酸、B6，还有多种矿质元素。它可以促进脂肪代谢，有饱腹感；含钾利尿，帮助排泄多余水分和老废物质，最关键的是还有抗老化功效。









8、甜橙





橙子属于低卡又美味的水果，它里面含有大量的多纤维和天然糖分，可以代替糖类，但是又不会发胖，喜欢甜食的妹纸，橙子是最佳的减肥食物。加上橙子富含纤维，可以加速肠胃蠕动，帮助排便，尤其是在经期的时候帮助大量排出身体内的毒素，经期后你立马可以变身成为轻盈美人。





酸酸甜甜的水果不仅美味还瘦身，你怎么能不爱呢？想更快瘦身，再搭配最快1天减1斤的瘦立美营养减肥餐，这个夏天你绝对能自信秀出自己的好身材。



