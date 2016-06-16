妈妈和宝宝可以一起用的防晒，认准欧珀莱温和防晒隔离液！

如果是你敏感肌肤，或者你是拥有敏感肌肤宝贝的母亲，就一定要GET这款欧珀莱温和防晒隔离液 (儿童用) ，敏感肌肤及儿童都可以安心使用！

这款欧珀莱温和防晒隔离液 (儿童用) 采用物理防晒配方，有效保护肌肤，免受强烈紫外线及干燥等影响，并防止紫外线等导致的肌肤伤害。抑制因紫外线导致的过剩黑色素及色斑的形成，并防止紫外线导致的干燥与肌肤粗糙。不含香料的无刺激温和配方，儿童和敏感肌肤都可以安心使用！

独特设计瓶口，方便面部及全身使用。

涂抹于面部时，取直径约1.8cm于掌心，从两颊、额头等面积较大的部位开始，由面部中央向外侧仔细涂抹至整个面部。也不要忘记照顾到脖子哦，最容易暴露年龄的颈部是最容易被人忽视的部位。

涂抹身体时，以涂抹部位的长度为标准，直接用容器口沿着涂抹部位画出一条直线，再以掌心螺旋打圈的方式延展涂抹均匀即可。

防晒产品用量过少可能会影响紫外线防御的效果，所以一定要足量涂抹哦~当我们出汗、游泳、用毛巾擦拭过肌肤之后，一定要重复补擦防晒。

炎夏不会造成敏感的防晒很重要，让肌肤可以自由呼吸、一点都不粘腻的防晒也同样重要！欧珀莱温和防晒隔离液拥有水润的触感，涂抹在肌肤之上感受不到它的存在，而且普通的沐浴露既可以清洗干净，无需单独使用卸妆产品哦！

触感水润温和，儿童和敏感肌肤都可以安心使用的防晒隔离液，却同时可以有效对抗UVA及UVB对肌肤造成损害的欧珀莱温和防晒隔离液，你GET了吗？



