一机三用，岂止于“净”！飞利浦多功能洁肤仪广受权威好评

冻龄女神林心如包中随身携带的美容神器

小花旦古力娜扎征战时装周必备的护肤“心”机

台湾最夯综艺节目《康熙来了》强力种草

每分钟售出4支的成绩刷新各大热销榜单

超热门的美容仪器单品，飞利浦多功能洁肤仪，将亚洲女性最亲睐的日式按摩巧妙融于智能科技，集净透、焕活、亮眸三种护理模式于一身，简单三步，即刻轻松告别 “熬夜脸”，唤醒肌肤神采活力。近期，两家权威美容网站<凤凰时尚>与<太平洋女性网>，对这款“网红”级的美容仪器进行深度评测，创新的科技与贴心的功能赢得了美容编辑的一众青睐，备受好评。

【Ifeng凤凰时尚】

现在很少能有人定期去美容院做护理了吧?一来没时间，二来动辄几千几万的费用也实在是望而却步，所以现在都热衷于买各种家用美容仪器，洁面仪大家一定不陌生了，但如果一款机器既可以洗脸又能顺便帮助脸部按摩是不是很棒?

用洁面刷头清洁完皮肤以后，进行后续的保养护肤步骤。面部按摩头能够促进全脸的血液循环，让脸色变得红润，帮助向上提拉皮肤，紧致线条，用完连苹果肌都会微笑;眼部按摩头，不仅可以促进眼霜吸收，轻柔地按摩还可以帮助舒缓眼部，减轻黑眼圈。坚持使用，素颜的时候都可以有上妆好气色。

Ifeng凤凰时尚评测截图

【PClady太平洋女性网】

忙碌的工作和习惯性晚睡，你藏得住你的熬夜脸吗?想去美容院做个SPA护理却总是苦于工作太忙没有时间。随着越来越多的美容仪器的出新，你可能不用再为此苦恼，因为只需要一台多功能的机器，你就能随时随地享受SPA般的肌肤护理。

在《康熙来了》里一炮而红的飞利浦多功能洁肤仪，三个功能头分别能够深度清洁、面部提拉、提亮眼周，让林立雯就算是出国也要随身携带。它同样也是当红小花旦娜扎征战时装周、冻龄女神林心如出差必备的美容神器。简单三步，快来和熬夜脸Say Bye吧!

简单三步，告别熬夜脸，焕活好气色

肌肤和身体一样，也会疲倦。繁忙的工作与生活节奏，让肌肤和面容渐渐失去精神气和光泽美，城市疲倦肌随之而来。飞利浦智美护肤携手日式按摩大师Chico Shigeta，将亚洲女性最亲睐的日式按摩巧妙融合于智能科技，推出全新Visapure Advanced多功能洁肤仪。集净透、焕活、亮眸三种护理模式于一身，一台美容仪，简单三步，轻松告别 “熬夜脸”，唤醒肌肤活力好气色!

日本按摩大师Chico Shigeta

Step 1.净透：还原肌肤如初纯净

空气污染、彩妆残留、电子辐射让肌肤不堪重负。高效清洁是告别“倦容”第一步。飞利浦洁面刷头的双重振旋科技，纵向每秒80次微振，横向每分钟180次旋转，温和而高效的清洁肌肤污垢与残留妆容。35mm精准刷头完美贴合面部，17000 根柔软刷毛可对皮肤进行深透清洁，如同 17000 根手指，为皮肤进行轻柔按摩和深透清洁，还原如初纯净质感。

Step 2.焕活：日式按摩唤醒好气色

亚洲女性最青睐的经典日式按摩，能有效促进肌底循环，改善都市“倦容”。但忙碌OL们哪有空频繁往返美容院?飞利浦携手日本大师级SPA按摩专家chico shigeta，奉献全新肌底焕活按摩头，每分钟高达750次旋转的按摩小球，3分钟全脸有效按摩，打开微循环，告别“熬夜脸”让肌肤亮泽、鲜活起来。

Step 3.亮眸：让眼睛亮起来会说话

疲惫双眼，红血丝黑眼圈，让你顿时充满“沧桑感”。飞利浦将经典日式按摩同样运用到眼周护理。特别的双眸提亮按摩头，高分子低温陶瓷材质带给眼部清凉触感，更有每秒120次纳米微振，轻柔按摩轻如指腹，高效促进眼周微循环，提亮眼部神采，年轻不用“妆”。



