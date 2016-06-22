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历数经典，5款超级有效的顶级瘦身产品盘点，想瘦身必看！

来源：海报时尚网 2016-06-22 17:49:00 编辑：Leslie Wong
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赘肉是每个美眉不共戴天的大敌，想要拥有维密超模般的身材，甩掉赘肉是很有必要的，你是否还在为如何减脂而烦恼呢？别着急，瘦身产品可是能够消灭多余脂肪的强有力武器，下面就为你盘点5款顶尖的瘦身产品！



1、瘦立美营养减肥套装


说到最有效的减肥产品，恐怕市面上难以找到能超越瘦立美营养减肥的。凭借卓绝的减肥效果，及独有改善易胖体质和收紧皮肤的非凡能力，2009年被美国顶尖杂志Vogue誉为“迄今最快最健康的减肥产品”，60岁主编安娜·温图尔把瘦立美作为最好的礼物送给好友布莱克·莱弗利，出演《皮帕·李的私生活》成功瘦身至50公斤以下，并一举拿下全球最美女性之一的桂冠。



2、雅芳金三角代餐瘦身组合


雅芳金三角代餐瘦身组合包括三个产品，纤盈营养餐包、红曲胶囊和乳清蛋白粉。红曲胶囊：消体脂+清血脂，彻底消灭多余脂肪；纤盈营养餐包：控制热量的摄入+全面营养；乳清蛋白粉：补充优质蛋白，抑制肌肉消耗，维持活力与健康，保持皮肤紧致与弹性。瘦身组合特点是Fabeluss配方延长了饱腹感，减少了过多的能量摄入，减肥后轻松控制体重。同时优质蛋白、维生素和矿物质，在减少热量、脂肪同时补充多种营养物质健康减肥，缺点是使用复杂不易控制。



3、Progressive天然多元代餐粉


天然膳食补充纤维及营养补充剂，长期食用有理想的减肥效果。基于科学研究为当代生活方式设计的独特配方，Progressive代餐粉100%植物萃取，提供全身所需的均衡营养，减少反式脂肪和自由胆固醇，从而减少心血管疾病发生的风险，无添加糖和任何形式的人工成分，健康减肥。四种口味也适合不同的人群，没有任何副作用适合不同年龄是他的特色。



4、纽斯葆减肥靓颜胶囊


三重立体式减肥，快速清除肠道、血液、皮下多余脂肪。传统中药经典与现代生物科研相结合，具有高效、安全、不易反弹的减肥效果。双效配方，减肥的同时祛除面部黄褐斑，保持皮肤水分和营养，令皮肤白皙亮洁。纽斯葆减肥靓颜胶囊超强吸附体内脂肪，促进脂肪代谢和能量转化，消脂排油，不减水分，达到自然健康瘦身效果。



5、GNC左旋肉碱塑形减脂


每瓶左旋肉碱含量领先同类产品，减肥原理是人在运动中出汗然后释放热量。主要成分瓜拉纳能帮助燃烧脂肪，在小肠壁形成保护膜，从根源阻断脂肪吸收使其顺利排出体外。小编建议配合运动效果更佳，GNC左旋肉碱能帮助燃烧脂肪，即便是慢跑也能大污淋漓！所以请一定要配合运动，哪怕是一点运动都会有意想不到的效果！


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