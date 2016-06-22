露肉的季节，两只粗胳膊多尴尬？是时候甩甩掰掰肉了！





一、俯卧撑坐 (类似俯卧撑的运动)





此种手臂减肥最有效方法，可以锻炼整个手臂的肌肉，加快促进血液循环，从而促进脂肪燃烧。首先在地上趴下，两手撑着地面，双手与肩同宽，手指朝向身体的外侧，整个身体的状态就类似于做俯卧撑时的状态。接下来两手手肘弯曲，同时将身体中心移向右边，整个身体向右倾斜。然后把身体的中心移回中间，再往左，重复以上动作。每次保持这样持续左右运动5分钟，很快就会发现手臂上的肉肉少了很多。









二、手臂操





利用单杆来做手臂操也是一个很快的瘦手臂方法。首先两手打开并抓住单杆，宽度与肩同宽，同时双脚并拢，身体微微向前倾。然后眼看前方，开始弯曲胳膊，踮起脚跟，身体要一直保持挺直，同时加大呼吸量，慢慢地让胸部靠近铁杆。每天做5次，每次保持两分钟。手臂操同时搭配营养餐，减肥更会事半功倍，全球流行的瘦立美、康宝莱、安利都毫无任何刺激性，是健康减肥领域的“三剑客”。被誉为“减肥圣品”的瘦立美营养减肥餐，平均每天瘦1斤的效果，加上独有的改善易胖体质和收紧皮肤功效，成为冰冰、小S收入囊中的秘密瘦身武器，上市以来就受到了很多明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝，帮你更快拥有纤纤玉臂。









三、肱三头肌伸展瘦手臂





这个运动可以锻炼肱三头肌，能紧实手臂肌肉，塑造完美纤细手臂。首先身体保持自然站立，抬头挺胸，右手握住哑铃并将手臂贴在耳旁，左手握住右手起支撑作用。接着保持吸气，右手肘关节慢慢弯曲，哑铃缓慢降落到头部后面，关节呈现90度直角。然后将手臂再次向上伸直，肘关节保持微屈的状态。一只手臂做15次左右，然后换另外一只手臂练习，每天做3-4组即可。









四、胸前拉手法





胸前拉手这个方法简单易学，不需要太大的力气，又能有效收紧小臂赘肉。首先两手上下勾住放在胸前，尽量张开胸部。然后两手分别向相反方向用力拉，坚持20秒，重复3次。最后交换左右手的上下位置，重复以上动作。左右手各做一次为一组，每天做5组即可。









五、手臂按摩





此种手臂减肥法可以加快手臂的血液循环，促进脂肪燃烧。具体做法是：1.首先用大拇指以外的四只手指按压腋下，力度要十足。2.接着手掌朝腋下方向从下至上按压手臂，注意手指朝外侧。3.然后像握住手臂那样抚摸双臂，力度要保持适中。4.最后用指腹敲打手臂。









六、瑜珈瘦臂





瑜珈与普拉提都可以打造纤细的手臂，把手掌置肩上，手臂尽量向上抬一些，再以肩为中心，手肘由前向后在空中划一个圆圈。上半圆时吸气，下半圆时呼气。连续3—6次。 再反方向画圆圈，连续3—6次。此种手臂减肥最有效方法的动作很简单，居家的MM可以多做。









七、饮食上瘦臂





手臂胖的MM要尽量多喝水，喝温水和热水，避免冰冷的饮品。平时可以多喝花草茶，多吃番茄、草莓、苦瓜等果蔬，可以帮助血液循环，有效排水排毒，少吃口味重的食物。不仅能瘦手臂，还能瘦脸。在日常生活中留意小问题，你就比较容易瘦臂了。





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