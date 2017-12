3.8号女生节，究竟哪种才是小仙女要历的劫？

其实,在你自己心中,你是不是根本不是现在别人看起来的模样? 你一定幻想过自己可以为所欲为、是公主、是女王、甚至是无所不能的小仙女,对不对?

在这个3.8妇女节来临之际,在这个属于女生的节日,我们可以把它视为女性的特权日, 小仙女们都要下凡历劫,可以放下平日自己固有的形象,为所欲为的成为自己想要扮演的角色。

角色一:我不要做一个勤勤恳恳的上班族,今天我就是要做万人之上的女王大人。

平日里默默付出的女性们一定要记得在这个女人我最大的日子里,尽情宠爱自己, 岂能只甘于做“妇女”,当然要打扮得越发美丽,成为自己的“女王”。如果你觉得自己还欠一点“女王”气场,那就先来一起学习一下,什么是“女王Style”吧!

英国女王加冕皇位时,为衬托礼服特地定制了一支口红;伊丽莎白·泰勒要求电影上,只有她可以涂口红,其他人一律不能涂;第二次世界大战期间,英国所有化妆品都被限制生产,唯独口红可以继续生产,因为当时的首相丘吉尔觉得口红对于振兴士气有积极影响力……

(图片来自网络)

由这些历史典故,可见红对女人的重要性。“女王节”即将来临,还不赶紧挑支口红,让自己女王气场MAX!

(图片来自网络)

作为国际专业线的彩妆品牌,M.A.C魅可最为著名的“子弹头”唇膏, 颜色多样,令人叹为观止,满足你对唇膏的所有需求!

(图片来自网络)

M.A.C魅可女王色推荐 :气场全开的正红色系 & 姨妈红色系推荐

很多人提起M.A.C魅可,脑中第一反应肯定是大名鼎鼎的M.A.C魅可子弹头,可以说是唇膏界的老司机! 爆款色号Ruby Woo、Russian Red(柔感哑光matte)、Chill 都是名副其实的女王色。

Ruby Woo 复古正红色 (图片来自网络)

Ruby Woo在M.A.C魅可正红色中占据不可撼动的正宫地位,复古妆感美得惊心动魄,仿佛暗夜玫瑰妖娆绽放,涂上它,你可以瞬间边上万人俯首称臣的女王,自带气场,惊艳全座。

(图片来自网络)

Russian Red是很多明星和化妆师必入M.A.C魅可色之一,超级正的复古红,立体感十足!不管你走VINTAGE风,或者高贵风,都轻松开启女王模式。

(图片来自网络)

(图片来自网络)

M.A.C魅可 Chili小辣椒砖红色应该是去年最火的唇色之一了。

(图片来自媒体)

砖红色大热,最起先是因为秀智在杂志上涂了这个色系,从此火得一发不可收拾!薄涂偏橘,厚涂是砖红色,有淡淡的巧克力味。软妹子想要尝试女王色但是又没有信心驾驭正红色之前,Chili是个不错的选择!

(图片来自网络)

女王色系唇膏涂抹Tips: 饱和度高的唇膏对于底妆要求很高,干净的底妆更容易还原唇膏的颜色,记得配合唇线笔,画出清晰的唇部轮廓。

角色二:我不要做一个无聊的大人,今天我就是要做顽皮小公主。

职场的我霸气十足,只讲究结果,雷厉风行,但其实内心中我就是个想要被人疼爱的小公主。今天在你面前我不想逞强,不想做带刺的仙人掌, 想做你的小公主。想要瞬间化身成为小公主的话,一只粉嫩色系或是水润无辜感的唇膏一定可以助你一臂之力。

M.A.C魅可公主色系推荐:Girl about Town,please me, 还有断货王See Sheer等。 不管是 “刁蛮小公主”还是人家人怜的“乖乖小公主”都可以找到属于你的那款公主色。

(图片来自网络)

M.A.C魅可please me非常可爱的粉色系,绝对满足你的少女心,卖的了萌,让人忍不住一亲芳泽又很有高贵的气质感,亚光橡皮粉也有叫浅暖蔷薇粉。

(图片来自网络)

M.A.C魅可 常年断货色号See Sheer,这应该是M.A.C魅可 中最日常,最热卖,最盲买安全的颜色了。

(图片来自网络)

带点微微橘色调的水红色,特别像西柚果汁~~~所以俗称西柚色!涂上它你就是电视剧里经常被欺负但总有一群王子默默保护你的小白女公主,让人想捧在手心的那种软妹砸。 颜色也不挑人,对白皮和黄皮都很友好。

(图片来自网络)

角色三:我不要做家庭主妇,今天我就是high翻全场的party queen。

放下平时里面的条条框框的约束,暂时忘记自己已经是妈妈或者女朋友的角色,在女生的节日里我就想要收获满满的赞美和欣赏羡慕的眼光。PARTY向来是女人的竞技场。虽说女为悦己者容,但俘获男人受其青睐自然能极大地满足虚荣心。毋庸置疑,PARTYQUEEN也必然是男人们公认最美的女人。

M.A.C魅可派对皇后色系推荐:all fired up, lady danger,Fashion Legacy ,Dance with me, Morange等。

(图片来自网络)

M.A.C魅可 all fired up 玫红+哑光的组合,抹上就是高贵冷艳的小妖精,显色度、持久度和遮盖力都不错。有句话说的好,“一场终身浪漫的邂逅是从爱自己开始“,想要在party上有一段浪漫邂逅,可以选择M.A.C魅可all fired up,隐隐散发着“生人勿扰”的酷感,其魅力又让人难以抗拒。

(图片来自网络)

M.A.C魅可Morange 艳橘色带荧光,橘色的一大优点就是不太挑肤色,无论你是白皮、黄皮、小麦皮还是巧克力肤色,涂上橘色系的唇膏,都能瞬间提升气色,变得活力满满!不要以为只有正红色, 橘色唇膏演绎的浓烈性感,各位妹纸去参加聚会派对的时候不妨一试!

(图片来自网络)

(图片来自网络)

M.A.C魅可Frost闪亮星泽系列 这个系列光泽感都很强,有的色号带珠光或者亮闪,不同色号的显色度、滋润度、持久度都有所差别。你以为派对的亮片只能是手包或者是衣服吗?那就错了,我们就是要从头到脚都自带闪耀效果。那选MAC魅可这个系列就不会错,非常适合在参加派对中使用。

(图片来自网络)

这款M.A.C魅可 Frost系列CB 96,中度实色,闪烁,带闪粉,随着人鱼姬色的兴起受到大家的追捧, 多层叠涂会有闪耀的金属质感。今年要做partyqueen,不仅要“穿金”,要“戴银”,还要涂“闪”!

看完这篇是不是迫不及待要去M.A.C柜台试色了?要美要趁早,有些爆款色号动辄就会断货哦。“女王节”就带上闺蜜一起出发,点亮娇唇,变身一个更美的自己,让你的另一半也眼前一亮吧!