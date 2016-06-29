总是想吃可怎么减肥？试试这几招，让你轻松控制食欲！





一、巧妙地挑选食物





多吃膳食纤维





这一点真的是老生常谈了，膳食纤维不仅可以极大的增强你的饱腹感，同时还能促进排便。所以选择富含膳食纤维的碳水化合物不仅可以帮你持续的提供能量还能增强饱腹感。大家都知道全球顶级的减肥营养餐也是能增加饱腹感还能供给人体均衡的营养，如大名鼎鼎的瘦立美、康宝莱、Progressive等，都是众多明星和模特们保持身材的必备品，非常健康且没有任何副作用的。闻名遐迩的瘦立美营养减肥餐，以独有的均衡营养专利技术著称，达到一天一斤的极佳效果，不仅如此还能彻底改善易胖体质，被称为“脂肪杀手锏”可以说瘦下来想胖都难。









增加蛋白质别不吃脂肪





咱们之前讲过，身体消化蛋白质过程会消耗热量，而且这个过程中还会产生能够抑制饥饿感的激素。同时，适量的脂肪摄入 (当然啦，我们建议吃的是不饱和脂肪) 还会让你有饱腹感。





用蛋白质代替饮食中的一部分碳水化合物，适量摄入不饱和脂肪酸，比如坚果之类的。这里吐血建议，尽量减少食物中的食用油，食用油的摄入占了好多热量额度，而且还没满足感。





喝足够的水





水是没有热量的，那些说“喝水也长胖的”的同志们，不要再冤枉水了，喝水是绝不可能长胖的。但水是会占据体内一定空间的，有的人觉得喝水确实会有抑制食欲的作用，有的人觉得没啥用，但不管怎么样，水的确是没有热量。嫌喝水太无聊的可以在水里泡几片柠檬片，或者加点蜂蜜，低卡又好喝。









二、调整饮食习惯







早餐不是闹着玩儿的





早餐必须要吃，而且热量最好占一天热量的30%~40%左右，不吃早餐很容易导致中午吃多已及下午狂吃零食。已经有研究显示，规律的早餐可以明显降低夜间进食综合症 (就是晚上半夜吃东西) ，经常不吃早餐会导致体重增加、还有可能引发胰岛素抵抗，高血压等;除了早餐，三餐中任何一餐不吃都是发胖的潜在因素，晚上不吃东西能减肥的说法不要相信了，但是晚餐五六分饱就足够了！









专心的去吃东西





别觉得奇怪，很多时候你吃东西都是不知道自己吃了多少.。大家可以试着在平时调整一下饮食习惯：尽量固定每顿饭的时间，以免经常看着看着电视就不停的吃一个小时或跟朋友聊着聊着就不停的吃了两个小时；尽量增加咀嚼次数，或在饭量不变前提下，适当拉长用餐时间。









三、改变生活细节





锻炼





有研究表明人“馋”的原因是大脑再跟你吼：给我多巴胺吧，其实相对高强度的运动也能帮助产生多巴胺和内啡肽，所以一定程度可以帮助抑制食欲。有实验研究发现低强度的运动，比如散步啦，是会增加食欲的。尽量还是选择相对有点强度的运动，如骑自行车、游泳、快走等。









充足的睡眠





有很多研究显示，长期缺乏睡眠会使身体内“瘦素”水平降低，而瘦素恰恰是帮助抑制食欲的激素，所以多观察下如果前一天没睡够第二天是不是会吃多，一般睡眠在7~9小时比较合适。





少吃多动一直是减肥的黄金准则，以上这些能帮你控制食欲的方法还不赶紧记下来！



