瘦身还在杂乱无章？赶紧拟份瘦身计划表，帮你瘦到爆！





早晨6:45——补充维他命D

维他命D的缺乏已经成为很多国家面临的营养健康问题。很多研究显示，维他命D能有效控制体重。科学家建议，每天早上10—30分钟阳光下的快走 (此时不用涂抹防晒霜) 不仅能摄入足够的维他命D，还能帮助减肥。









早晨7:30——尽情享用早餐

不吃早餐的女性更容易肥胖。澳大利亚加文研究所新陈代谢科奈杰尔特纳博士说，“食用含丰富蛋白质的早餐可以在饱腹的同时消耗体内大量的能量。”数据表明，超重的女性每天食用2个鸡蛋可以多减65%的体重，腰围缩小83%。





早晨7:45——喝出苗条身材

很多人都听说并尝试过绿茶减肥，可是并没有明显的效果，那是因为你没有掌握正确的方法。研究表明，每天饮用4杯以上的绿茶可以消耗100多卡路里的热量。也就是说正常饮食的情况下，光靠喝绿茶一个月就可以减少1.5公斤的体重。





早晨8:00——冲个冷水澡

刊登在《新英格兰医学杂志》上的一项研究显示，早上30秒的冷水澡可以激活体内的“棕色脂肪”—一种用来消耗能量的好脂肪。同时加快新陈代谢，加速燃烧“白色脂肪”—令我们发胖的脂肪。想瘦的更快，同时搭配营养餐，减肥更会事半功倍，全球流行的瘦立美、康宝莱、安利都毫无任何刺激性，是健康减肥领域的“三剑客”。被誉为“减肥圣品”的瘦立美营养减肥餐，平均每天瘦1斤的效果，加上独有的改善易胖体质和收紧皮肤功效，成为冰冰、小S收入囊中的秘密瘦身武器，上市以来就受到了很多明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。





早晨10:00——办公室简易运动

特纳博士把办公室运动称之为“偶然运动”。发表在《英国运动医学》杂志上的数据表明，女性每次爬楼梯2分钟，一天5次，可以在八周内迅速提高身体素质。很多白领把不运动归结于没时间，然而科学家指出每隔两小时站起来走五分钟，或爬几层楼梯都可以加快新陈代谢。





早晨11:00——补钙时间到

数据显示，每天摄入1500mg钙质的女性不仅能够强健骨骼，还能消耗更多的脂肪。一小杯脱脂拿铁，一杯牛奶麦片，200g酸奶，一片奶酪都是钙能量的来源。需要注意的是，脱脂牛奶比全脂牛奶含有更多的钙质，所以还是尽量选择脱脂牛奶。





下午1：00点——“镁沙拉”很重要

镁是维持人体生命活动的必需元素，具有调节神经和肌肉活动、增强耐久力的功能。此外，镁也是高血压、高胆固醇、高血糖的“克星”。青豆、绿豆、菠菜、南瓜籽等含镁较多，每天中午不防来一份“镁沙拉”的盛宴。









下午3:00——尽量“坐立不安”

梅奥诊所专家介绍，胖子和瘦子最大的区别就是体内“不安分”和“躁动”因子的数量。研究表明，胖人的办公桌相对较乱，而瘦子更喜欢进行归纳整理，保持桌面整洁。专家建议，下午多活动，哪怕只是活动活动手脚，拉拉筋，收拾一下办公桌。









下午4:30——加餐时间到

每顿正餐的3-5小时之后，我们的胃部都会释放一些刺激食欲的激素，这个时候如果不来一点加餐，那么晚饭就可能胃口大开了。美国研究人员发现，每天下午一碗鸡汤，一星期之内可以减掉一公斤的体重。当然如果没有时间准备或者是素食主义者，可以选择含有蛋白质的奶昔、一些坚果或者一小块乳酪来代替。





下午6:00——25分钟间歇训练

新南威尔士大学的研究显示，每天25分钟的间歇训练以及一周2次的重量训练是减重以及增加肌肉张力的最佳方法之一。要注意的是高强度的间歇训练意味着每分钟做8-12秒，坚持25分钟，这比作25分钟传统运动能减去更多的体重。





晚上7:30——美味瘦身晚餐

清蒸鱼、水煮西红柿、一碗糙米饭，这是一份很好的晚餐搭配，适当的加一些辣椒还能促进消化、加快新陈代谢。研究显示，桂皮、生姜、芥末等都含有辣椒素，并且还能维持体内钾、钠的平衡。





晚上10:00——睡前冲个盐水浴

英国时尚健身网站bodyism.com创始人詹姆斯杜根建议一周2-3次在睡前用含有磷酸镁的浴盐涂抹全身并揉搓，再用温水冲掉，可以促进上层脂肪燃烧，加速减重。“我的模特一般都会在走秀前冲个盐水浴，这样能使她们在台上看起来非常棒，身材更好，”杜根说。





晚上10:30——保证充足的睡眠

相信大家都知道缺乏睡眠容易使人长胖，原因在于体内的瘦素荷尔蒙得不到分解。另外睡眠不足也会导致应激激素皮质醇飙升，影响血糖，更重要的是导致腹部脂肪堆积！所以让自己处于完全黑暗的状态，拥有高质量的睡眠对控制体重来说也非常的重要。





想要瘦身的妹子们，这份计划表都收下了吗？想要瘦的更多，可以选择再结合营养减肥餐，保准你完美脱变成女神！



