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仰卧起坐你真的会做吗？正确姿势才能真的瘦！想瘦身的快戳进来

来源：海报时尚网 2016-06-29 17:02:00 编辑：Leslie Wong
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很多女生会做仰卧起做来减肥，那怎么样才是做仰卧起坐的正确方法呢？我们只有掌握有效的方法才能够减肥，那么我们做仰卧起做减肥的时候应该注意哪些点才能够达到一定的效果，让小编带你一起看看。


仰卧起做的定义


仰卧起坐，一种锻炼身体的方式。仰卧，两腿并拢，两手上举，利用腹肌收缩，两臂向前摆动，迅速成坐姿，上体继续前屈，两手触脚面，低头；然后还原成坐姿，如此连续进行。练仰卧起坐，速度要因人而异。最重要的是仰卧起坐同时搭配营养餐，减肥更会事半功倍，全球流行的瘦立美、康宝莱、安利都毫无任何刺激性，是健康减肥领域的“三剑客”。被誉为“减肥圣品”的瘦立美营养减肥餐，平均每天瘦1斤的效果，加上独有的改善易胖体质和收紧皮肤功效，成为冰冰、小S收入囊中的秘密瘦身武器，上市以来就受到了很多明星和减肥达人的追捧，不愧是神级瘦身法宝。


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