巴黎欧莱雅沙龙专属——巴黎卡诗 (Kerastase) 鼎力支持法国潮流沙龙mod’s hair入驻中国

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mod's hair发型秀





2016年4月5日，首次进军中国的法国顶级美发沙龙mod's hair于北京798艺术园751D·PARK中央大厅举行了一场盛大的发型秀，除创始人之一的造型大师Frederic Berard先生亲临现场展现高超技艺之外，mod's hair法国、日本、中国及韩国的专业发型团队也齐聚一堂，展现了风格迥异的时尚发型趋势，在北京掀起了一阵时尚发型狂潮。mod's hair专业沙龙所使用的洗护及美发产品，均来自巴黎欧莱雅沙龙专属 (LOreal Professionnel) 沙龙专属、巴黎卡诗 (Kerastase) 及其自有品牌。





自1968年起，起源于法国巴黎的mod's hair就开始为世界著名的各大时尚杂志打造专属发型，在欧洲，它与巴黎欧莱雅沙龙专属 (LOreal Professionnel) 齐名，深受顾客喜爱。1972年日本发型师田村哲加入后，mod's hair进入日本，为亚洲人打造专属定制发型。mod's hair还是川久保玲，香奈儿，Kenzo，三宅一生，山本耀司等诸多世界知名品牌及戛纳电影节的合作伙伴。全世界已有230家mod's hair专业沙龙，今年正式入驻中国，于北京三里屯商圈开设了第一家中国旗舰店。









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mod's hair发型秀





mod's hair盛大时尚发型秀后台云集了世界各地顶尖发型师，他们使用巴黎欧莱雅沙龙专属 (LOreal Professionnel) 的专业造型品，为每一位模特打造时尚概念发型，或简或繁，精心细致的手法，无时无刻不在彰显着精湛和专业。





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mod's hair发型秀





亲临现场的mod's hair法国创始人Frederic Berard先生为大家带来了一场轻松愉快的发型打造秀——头顶用秀发打造的蝴蝶结，配合飘逸的碎发，让模特可爱动人的同时也流露出浅浅的性感。Berard先生在创作过程中跟随动感的音乐轻舞，将自己的快乐注入每一个动作中，这份对创造美好发型的热忱点燃了全场的气氛。





首次入驻中国的mod's hair也同时拥有实力雄厚的中国团队，开场就带来了别出心裁的春夏趋势秀，模特在发型师的精心打造下，犹如花仙子一般自然轻盈，仙气十足，带领观众经历了一场与春日的浪漫邂逅。





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来自mod's hair的法国时尚造型大师Oliver，及日本团队的马场、齐藤老师为观众现场即兴打造当下风靡全球的lob短发造型。三位模特的长发，在专业发型师们手中变成或知性或慵懒或狂野的lob短发，娴熟的技巧，洒脱的手法，三位发型师出神入化的精湛技艺引来在场观众惊呼赞叹。





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发型秀的最后，mod's hair来自中国、日本、韩国、中国台湾的发型师又呈现了一场前卫年轻的亚洲发型季节秀。每个地区的风格迥异，却又都兼具了时尚前卫的元素，不同的文化和潮流交织，碰撞出分外奇妙的火花。



