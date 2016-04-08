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爱自己是一场毕生浪漫的开始——10/10 APOTHECARY 24小时香氛态度

来源：海报时尚网 2016-04-08 18:13:00 编辑：涵小张
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香氛萦绕，新的一天来临，也许手账上已行程满满，但总有这样一个好闻的味道，可以开启美好的一天，可以忘却时间流淌，可以抛开空间与所在的辗转。

爱自己是一场毕生浪漫的开始

图片来自品牌供图

爱自己是一场毕生浪漫的开始


香氛萦绕，新的一天来临，也许手账上已行程满满，但总有这样一个好闻的味道，可以开启美好的一天，可以忘却时间流淌，可以抛开空间与所在的辗转。


10/10 APOTHECARY以此追求完美的态度为理念，为懂得生活品位的您打造美妆保养以及生活美学的独特氛围，让您24小时醉心在香氛萦绕下的庇护，享受快节奏中的慢生活，引领并坚守自己优雅又精致、摩登又复古、轻松又时髦的香氛态度。



爱自己是一场毕生浪漫的开始

图片来自品牌供图

爱自己是一场毕生浪漫的开始


爱自己是一场毕生浪漫的开始

图片来自品牌供图

爱自己是一场毕生浪漫的开始


08:00 - 家中浴室


早安之吻


Morning kiss


Marvis 经典薄荷香型牙膏(意大利) 75ml/RMB 85


FOREO ISSA成人电动硅胶牙刷(瑞典斯德哥尔摩) RMB 1580


“Before this, I never be a morning person”


被梦想唤醒的早晨，薄荷的清香仿佛神来之，击中了头发乱乱，眼神亮亮的女孩们心中最柔软的一块地方，赶走惺忪的睡意，开启活力的一天。


一句话版本：被薄荷清香唤醒的早晨，赶走惺忪的睡意，开启活力的一天。


爱自己是一场毕生浪漫的开始

图片来自品牌供图

爱自己是一场毕生浪漫的开始


爱自己是一场毕生浪漫的开始

图片来自品牌供图

爱自己是一场毕生浪漫的开始


09:00 - 上班途中


诗意的旅程


Vivid journey


Davines 自然滋养洗发水 (意大利) 250ml/RMB 218


Davines 自然滋养护发素 250ml/RMB 270


发丝间充满了生机的甜橘香融合苦橙伊兰伊兰的味道，路上拥堵的车辆仿佛都变成了果园中跳跃的花果，充满了诗意与幽默感；庸庸碌碌赶路的行人一反常态，谈论起远方与时间的秘密；堵车的焦躁与烦恼瞬间一扫而空。


一句话版本：发丝间充满了甜橘香融合苦橙伊兰伊兰的味道，抛开拥堵与烦恼。

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