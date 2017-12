爱自己是一场毕生浪漫的开始——10/10 APOTHECARY 24小时香氛态度

图片来自品牌供图

爱自己是一场毕生浪漫的开始





香氛萦绕,新的一天来临,也许手账上已行程满满,但总有这样一个好闻的味道,可以开启美好的一天,可以忘却时间流淌,可以抛开空间与所在的辗转。





10/10 APOTHECARY以此追求完美的态度为理念,为懂得生活品位的您打造美妆保养以及生活美学的独特氛围,让您24小时醉心在香氛萦绕下的庇护,享受快节奏中的慢生活,引领并坚守自己优雅又精致、摩登又复古、轻松又时髦的香氛态度。











08:00 - 家中浴室





早安之吻





Morning kiss





Marvis 经典薄荷香型牙膏(意大利) 75ml/RMB 85





FOREO ISSA成人电动硅胶牙刷(瑞典斯德哥尔摩) RMB 1580





“Before this, I never be a morning person”





被梦想唤醒的早晨,薄荷的清香仿佛神来之笔,击中了头发乱乱,眼神亮亮的女孩们心中最柔软的一块地方,赶走惺忪的睡意,开启活力的一天。





一句话版本:被薄荷清香唤醒的早晨,赶走惺忪的睡意,开启活力的一天。





09:00 - 上班途中





诗意的旅程





Vivid journey





Davines 自然滋养洗发水 (意大利) 250ml/RMB 218





Davines 自然滋养护发素 250ml/RMB 270





发丝间充满了生机的甜橘香融合苦橙伊兰伊兰的味道,路上拥堵的车辆仿佛都变成了果园中跳跃的花果,充满了诗意与幽默感;庸庸碌碌赶路的行人一反常态,谈论起远方与时间的秘密;堵车的焦躁与烦恼瞬间一扫而空。





一句话版本:发丝间充满了甜橘香融合苦橙伊兰伊兰的味道,抛开拥堵与烦恼。