应对夏日空调室的干燥气候，水润又抑油的面部保湿产品推荐





众所周知空调室内的环境比较干燥，对于长期生活和工作于空调室内的妹子来说，夏季高温所带来的不仅是肌肤出油出汗的烦恼，更重要的是汗水蒸发与空调带走肌肤内的水分，让皮肤变得脆弱、暗沉。为了彻底解决这一问题，我们就面部保湿产品而言从其保湿能力与控油指数入手，为大家带来以下几款集高效保湿与强效抑油合二为一的面部保湿产品：









1、Silva肌肤森林 白桑葚焕肤调理套装





作为连续两年的植物护肤人气王，白桑葚焕肤调理套装平均每0.5秒即销售1套，除了获得众多女性杂志热推之外，更位列2014年雅虎十大经典护肤品排行榜榜首，其精粹的白桑葚提取物含有丰富的天然抗氧化成分，蕴含易于肌肤吸收的活性蛋白，清爽不油腻的同时具有极佳的锁水保湿和美白肌肤的效果，从肌底提升肌肤的明亮感与光泽度，从肌底为每一个细胞注满活力能量，创造焕然一新的肌肤完美状态，当之无愧的殿堂级驻颜优品。









2、理肤泉 清痘净肤水油平衡乳液





深受油性肌肤亲睐的一款明星乳液，它采用全新油脂定位特控技术具有超强渗透力的4-5微米亲脂性颗粒，如同GPRS定位系统般，能 精准作用于油脂分泌过剩的毛囊导管，释放LHATM辛酰水杨酸， 有效收敛毛孔。配合PCA锌，从根源减少油脂分泌量 维生素CG和维生素E 卓越抗氧化成分，抵御油脂被氧化，预防黑头和粉刺生成 甘油保湿成分 按皮肤含水量高低自动补充保湿因子。









3、佰草集清肌养颜太极泥





佰草集，中国第一套完整意义的现代中草药系列护理产品，也是中国人最为信赖的护肤品牌。这款清肌养颜太极泥面膜是佰草集销售非常火爆的一款明星产品，它以太极古方统领先清肌去污的黑泥及后补肤之营养的白泥，组成“太极-清肌方”和“太极-润玉方”之架构，策动清之更清，极致补之更润的效能，是很多女性美梦以求的产品。









4、VICHY薇姿 润泉保湿喷雾





说道既保湿补水又好用的喷雾，必然提到这款殿堂级别的薇姿润泉保湿喷雾，它能促进细胞代谢，增进人体组织的抵抗力。不含防腐剂和香料；含17种矿物质和13种微量元素；舒缓皮肤，抗过敏，加强皮肤天然保护功能。早晚一次可完善洁肤步骤，日间喷于面部可立即舒缓皮肤，补充水份，喷雾后，保持片刻后用纸巾轻轻按干，皮肤会感觉清新舒肠。









5、露得清 清滢调理水





露得清清滢调理水可谓是爽肤水中的上乘之作，尤其对于油皮的人来说，其嫩肤配方，清滢舒缓，补充水分，维持肌肤天然保水度，预防缺水，高效的然草本复合配方，结合金缕梅毛孔紧致成分，调节油脂分泌。它不仅能调节油脂分泌，紧致毛孔，补充水分。还可以预防青春痘。肌肤水嫩无油，健康清透。









6、伊索 控油保湿精华露





为油性、混合性，敏感性肌肤保湿露。以纯澳洲芦荟为基质的革命性保湿产品，是对保湿面霜感觉仍不够清爽的您绝佳的选择。使用后清爽保湿无负担，适合在湿热或污染的气候使用。芦荟同时具有消炎安抚的效果，对于长青春痘与敏感肤质更是一个完美的保湿产品，可搭配蜜柑水润乳在夜间加强保湿。