一杯茶，一本书，一个“眉”好习惯——玛丽黛佳 (Marie Dalgar) 携手国际彩妆大师小凯老师带来眉妆宝典

图片来自品牌供图

玛丽黛佳 (Marie Dalgar) "画了眉"活动





还在羡慕美妆达人把眉毛画得美翻天，但自己动手的时候却画成了小丑？其实，想成为塑眉高手，真的很容易。







2016年4月6日，彩妆品牌玛丽黛佳携手国际彩妆大师小凯老师为爱美的粉丝带来了一场轻松的沙龙课程，品一杯茶，看一本书，不知不觉中养成了“眉”好习惯。



这是一次快乐轻松的体验，帅气男神小凯老师一出场就引来了无数粉丝的欢呼声。男神不仅颜值爆表，更是实力加倍，他用自己的专业知识和创意想法为粉丝带来了这本新书，告诉你画眉其实没有那么难。





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玛丽黛佳 (Marie Dalgar) "画了眉"活动





新书《画了眉II》 (眉妆绘本) 在粉丝的见证下揭开了神秘面纱，在这本眉妆宝典里，小凯老师用现在很流行的涂色练习教你描绘美好的眉型，并结合3大系发色、9大眉色搭配出24种组合。这是一本只要你想画就能画的书，只要按照简单的指令及步骤练习即可，随时随地、想画就画，带给你不知不觉的进步与提高，分分钟让你化身塑眉大师，为眉妆不再烦恼。







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玛丽黛佳 (Marie Dalgar) "画了眉"活动





随后小凯老师开始带领大家一起练习画眉。大家纷纷拿起画笔，选择适合自己的眉色，按照步骤一笔笔勾勒描绘出漂亮的眉型。小凯老师现场示范了许多种眉型的画法，还亲手为女粉丝画了她想要的减龄眉型，瞬间化身春日少女，看来与男神如此亲密互动恐怕是现场粉丝最开心的福利哦。







很多粉丝还表示这本新奇有趣的画眉书就像填色本一样，很简单好玩，相信只要按照步骤每天练习，一定可以学到很多画眉技巧。





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玛丽黛佳 (Marie Dalgar) "画了眉"活动





玛丽黛佳创始人晓红姐曾说过，画眉是一件需要反复练习的事，这本随时随地、想画就画的书让21天速成塑眉高手并非那么难，只要你开始练习，你就会爱上画眉，每天看见自己的进步，便是对自己最好的激励，希望通过这本书让更多的人养成“眉”好习惯，开始美好的人生。







相信这样一部全新的眉妆宝典《画了眉II》一定会带给你不一样的学习体验和惊喜，现在就和小凯老师一起，用21天见证你的塑眉奇迹！