海报时尚网
更多
搜索
首页 > 美容趋势 > 美妆快讯 > 正文

明媚春日，走进思妍丽 (Siyanli) SPA，感受香薰感官之旅

来源：海报时尚网 2016-04-11 12:05:00 编辑：涵小张
标签：
0 读图模式
作为思妍丽 (Siyanli) 的明星疗程，在护理过程中体验到身心灵的放松，领略来自植物的神奇力量，爱上思妍丽 (Siyanli) 的香薰产品——来自法国的香薰世家品牌德珂傲 (Decleor) 。

思妍丽SPA复合素护理

图片来自品牌供图

思妍丽 (Siyanli) SPA复合素护理


作为思妍丽 (Siyanli) 的明星疗程，复合素香薰护理是众多首次接触思妍丽SPA的女性都乐于体验的一个项目，在护理过程中体验到身心灵的放松，领略来自植物的神奇力量，从此爱上SPA，爱上思妍丽 (Siyanli) 的香薰芳疗，爱上思妍丽 (Siyanli) 的香薰产品——来自法国的香薰世家品牌德珂傲 (Decleor) 。


德珂傲 (Decleor) 严选优质香薰油，结合天然有效的活性成分，以其先进的研发技术，巧妙调和成独家配方，为各种肌肤问题提供针对性的解决方案。思妍丽 (Siyanli) 深谙美容与身心健康息息相关，将德珂傲 (Decleor) 香薰产品透过专业的按摩手法，提供独特的感官体验，卓效提高肌肤的自然美丽与光彩，深受全球美容专业人士的亲睐和信赖。


思妍丽SPA复合素护理

图片来自品牌供图

思妍丽 (Siyanli) 复合素护理


但是香薰芳疗在一开始并不为人所熟知，在70年代化妆品行业的主流仍是动物来源的活性成分。专业美容师Solange Dessimoulie发现了植物精油的强大功效与著名的芳疗师Caroline Colliard将香薰疗法正式升为一门科学，而德珂傲 (Decleor) 就是将“芳香疗法”引进到护肤品的首个品牌，产品严选原料，精确掌握各种精油的计量，彻底释放所有植物成分的功效，提供令人身心愉悦的护肤品。


思妍丽SPA复合素护理

图片来自品牌供图

思妍丽 (Siyanli) 复合素护理


思妍丽 (Siyanli) 香薰护肤与一般护肤效果有所不同，它的功效更为丰富，除了能体验到植物的强大护肤力量，还能在护理中舒缓身体压力，达到愉悦心灵的状态。


思妍丽SPA复合素护理

图片来自品牌供图

思妍丽 (Siyanli) 复合素护理


香薰SPA护肤宗旨 – 能量和放松


能量，来自于100%纯手工按摩：美容师专业的双手从来不会离开顾客，通过设计精湛的手法，将能量传递给顾客，确保顾客的身心健康。


能量，来自我们对经络穴位的知识，运用在思妍丽独家的按摩手法里，例如，aromapressure香薰舒压手法和aromadrainage香薰排毒手法。


放松，除了面部护理，思妍丽 (Siyanli) 提供多种身体按摩，通过德珂傲 (Decleor) 的香薰产品和美容师的专业手法，使顾客更容易体验到独特的感官之旅。


您的感知力跟疗程效果一样强大。您的感官体会可以赋予疗程加倍的效果，芳香愉悦的气味、丝柔般的质地、非凡的按摩手法，这些都需要您凝神体会，将疗程护理升华为一个自愈的过程。


正是以上的步骤，让香薰精油透过有效的护理方案，达到惊人的护肤效果。您会发现，面部放松了，肤质紧致、平滑、而柔嫩，容光绽放。


展开全文
本文相关图集MORE
春日初恋发色狂卷来袭！
春日初恋发色狂卷来袭！
0
春夏别致吸睛的马尾辫
春夏别致吸睛的马尾辫
0
日本森系女孩美好洁净肌肤的秘密是？
日本森系女孩美好洁净肌肤的秘密是？
0
独家策划MORE
0
用户反馈
关于我们 服务协议 隐私声明 友情链接 加入我们 联系我们 留言反馈 法律投诉声明 手机版
海报时尚网所有产品设计(包括图形设计、配色、页面展示形式)、独家稿件文字及图片、社区文字及图片，均已受版权和产权保护。
任何公司及个人不得以任何方式复制，违者将依法追究责任，特此声明。

Copyright ©2006-2017 haibao.com ICP证京B2-20170749 京公网安备:110108902134