全新的芬芳构成，一如既往的明媚，闪耀璀璨更胜以往——迪奥 (Dior) 真我淡香水

图片来自品牌供图

查理兹·塞隆 (Charlize Theron)





彼得·林德伯格 (Peter Lindbergh)的镜头下，查理兹·塞隆 (Charlize Theron) 散发和煦的华金光采。走近细看，她的光耀魅力已焕然一新。她嫣然一笑，自由无束，尽情释放内心的饱满情感。如Dior迪奥真我的芳香般神秘诱人，她如沐璀璨耀光中，展现令人捉摸不透的多面个性与如火般热烈的美丽。她的笑容如此灿烂，她的诱惑魅力令人臣服。如挚友般，她分享着幕后这些珍贵而真实的片段。以镜头捕捉她真实一面，查理兹·塞隆 (Charlize Theron) 全然敞开心扉。或放声呼喊，或低声细语，Dior迪奥真我是她未曾忘记的个性宣言。专属本真自我的香氛芳名。J'adore，热爱真我！





图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水





迪奥 (Dior) 真我淡香水 点亮全新笑容





明媚春光，已随迪奥 (Dior) 真我淡香水的芬芳跃然而至。全新的芬芳构成，一如既往的明媚，闪耀璀璨更胜以往。全新的顶级香原料，融入久负盛名的花香调香氛中，改变一触即发。





源自南法滨海小城瓦洛里的苦橙花精油首次加入迪奥 (Dior) 真我家族，其花香明媚，是格拉斯地区最为美丽的花卉之一。迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy，希望淋漓展现此芬芳瑰宝的迷人魅力。迪奥 (Dior) 真我淡香水，悦人芬芳点亮全新笑容。





迪奥 (Dior) 真我淡香水





迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy致力于突显迪奥 (Dior) 真我淡香水的明媚风格。为此，他延续其经典花香调，同时突显其不同的芳香对比，微调香氛中的多面个性，重新激发其清新活力。渴望将更多明媚，快乐与生活热情注入迪奥 (Dior) 真我淡香水。迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy希望勾勒出迪奥 (Dior) 真我淡香水的独有明媚个性，同时保持真我家族的经典花香调。为香氛增添一丝活泼欢快，却并不改变香氛个性，实为微妙之举。愉悦前调迸发而出，迷醉人心，血橙精粹唤醒感官， 惹人心动向往。





木兰的甜美与香草交织融汇，大马士革玫瑰的热烈娇柔与柠檬曼妙邂逅。各种精粹全然释放芬芳，与瓦洛里苦橙花精油谐美结合，独特芳香令其脱颖而出。如橙花白色花瓣般闪耀，又如地中海的金色日光般璀璨。馥郁的鲜花，闪耀自身光芒，点亮真我璀璨。斯里兰卡檀香精粹芬芳领衔，基调愈显浓烈。感性而丝滑的香韵，与芬芳构成交相呼应，更添舒悦芳香气息。





图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水





“血橙拥有清新柑橘气息，果香亦最为醇厚。鲜美多汁，令人垂涎，如同酸味糖果一样令人胃口大开。”





——迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy





图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水





“迪奥 (Dior) 真我淡香水独具卓然气质。诱人神往，璀璨夺目。释放瞬息，摄人心扉，尽享感官愉悦。”





——迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy





图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水





“瓦洛里苦橙花精油蕴含无与伦比的力量，风格独树一帜，闪耀夺目魅力。它激辛清朗的的前调与花香谐美呼应。”





——迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy





瓦洛里苦橙花精油，普罗旺斯的瑰宝





普罗旺斯一直备受迪奥 (Dior) 珍视。对于迪奥 (Dior) 品牌的创立者，它是有着特殊意义的地方，见证了Christian 迪奥 (Dior) 先生创作时的神奇与关键时刻。他更在此购置了美丽的墨山城堡(Château de La Colle Noire)。





对于造就至臻香氛传奇的花卉而言，这里同样是一片珍贵之地， 是迪奥 (Dior) 氛世家以坚定信念与无限热忱保护的一方水土。橙花精粹释放独特嗅觉品质，因此将瓦洛里的





独特“苦橙精油”加入迪奥 (Dior) 真我淡香水绝非易事。这对于迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy更是意义非凡，因其唤起了他在格拉斯苦橙庄园中的童年记忆。





使用源自瓦洛里的著名苦橙花精油，展示迪奥 (Dior) 推广当地香氛技艺与匠人精神的坚定承诺。





曾经有一段美好的时光，橙花是瓦洛里朱安海湾的明珠之一。芬芳的白色橙花，也被称作Bigarradier，在四月中旬，遍地盛放。花朵的采摘由当地花田庄园负责完成，蒸馏过程采用了精准的传统技艺。尽管产量受限，此萃取传统却沿袭至今。如今当地花田庄园竭尽全力，精心萃取出少量瓦洛里苦橙花精油，其非凡品质与稀有程度均令人垂涎。今天，香氛世家迪奥 (Dior) 致力于推广这片珍贵土地，提升年轻的种植者对于橙花种植的关注，是一条充满希望与决心的道路。









