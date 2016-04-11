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全新的芬芳构成，一如既往的明媚，闪耀璀璨更胜以往——迪奥 (Dior) 真我淡香水

来源：海报时尚网 2016-04-11 16:59:00 编辑：涵小张
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明媚春光，已随迪奥 (Dior) 真我淡香水的芬芳跃然而至。全新的芬芳构成，一如既往的明媚，闪耀璀璨更胜以往。全新的顶级香原料，融入久负盛名的花香调香氛中，改变一触即发。

迪奥 (Dior) 真我淡香水

图片来自品牌供图

查理兹·塞隆 (Charlize Theron)


彼得·林德伯格 (Peter Lindbergh)的镜头下，查理兹·塞隆 (Charlize Theron) 散发和煦的华金光采。走近细看，她的光耀魅力已焕然一新。她嫣然一笑，自由无束，尽情释放内心的饱满情感。如Dior迪奥真我的芳香般神秘诱人，她如沐璀璨耀光中，展现令人捉摸不透的多面个性与如火般热烈的美丽。她的笑容如此灿烂，她的诱惑魅力令人臣服。如挚友般，她分享着幕后这些珍贵而真实的片段。以镜头捕捉她真实一面，查理兹·塞隆 (Charlize Theron) 全然敞开心扉。或放声呼喊，或低声细语，Dior迪奥真我是她未曾忘记的个性宣言。专属本真自我的香氛芳名。J'adore，热爱真我！


迪奥 (Dior) 真我淡香水

图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水


迪奥 (Dior) 真我淡香水 点亮全新笑容


明媚春光，已随迪奥 (Dior) 真我淡香水的芬芳跃然而至。全新的芬芳构成，一如既往的明媚，闪耀璀璨更胜以往。全新的顶级香原料，融入久负盛名的花香调香氛中，改变一触即发。


源自南法滨海小城瓦洛里的苦橙花精油首次加入迪奥 (Dior) 真我家族，其花香明媚，是格拉斯地区最为美丽的花卉之一。迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy，希望淋漓展现此芬芳瑰宝的迷人魅力。迪奥 (Dior) 真我淡香水，悦人芬芳点亮全新笑容。


迪奥 (Dior) 真我淡香水


迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy致力于突显迪奥 (Dior) 真我淡香水的明媚风格。为此，他延续其经典花香调，同时突显其不同的芳香对比，微调香氛中的多面个性，重新激发其清新活力。渴望将更多明媚，快乐与生活热情注入迪奥 (Dior) 真我淡香水。迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy希望勾勒出迪奥 (Dior) 真我淡香水的独有明媚个性，同时保持真我家族的经典花香调。为香氛增添一丝活泼欢快，却并不改变香氛个性，实为微妙之举。愉悦前调迸发而出，迷醉人心，血橙精粹唤醒感官， 惹人心动向往。


木兰的甜美与香草交织融汇，大马士革玫瑰的热烈娇柔与柠檬曼妙邂逅。各种精粹全然释放芬芳，与瓦洛里苦橙花精油谐美结合，独特芳香令其脱颖而出。如橙花白色花瓣般闪耀，又如地中海的金色日光般璀璨。馥郁的鲜花，闪耀自身光芒，点亮真我璀璨。斯里兰卡檀香精粹芬芳领衔，基调愈显浓烈。感性而丝滑的香韵，与芬芳构成交相呼应，更添舒悦芳香气息。


迪奥 (Dior) 真我淡香水

图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水


“血橙拥有清新柑橘气息，果香亦最为醇厚。鲜美多汁，令人垂涎，如同酸味糖果一样令人胃口大开。”


——迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy


迪奥 (Dior) 真我淡香水

图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水


“迪奥 (Dior) 真我淡香水独具卓然气质。诱人神往，璀璨夺目。释放瞬息，摄人心扉，尽享感官愉悦。”


——迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy


迪奥 (Dior) 真我淡香水

图片来自品牌供图

迪奥 (Dior) 真我淡香水


“瓦洛里苦橙花精油蕴含无与伦比的力量，风格独树一帜，闪耀夺目魅力。它激辛清朗的的前调与花香谐美呼应。”


——迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy


瓦洛里苦橙花精油，普罗旺斯的瑰宝


普罗旺斯一直备受迪奥 (Dior) 珍视。对于迪奥 (Dior) 品牌的创立者，它是有着特殊意义的地方，见证了Christian 迪奥 (Dior) 先生创作时的神奇与关键时刻。他更在此购置了美丽的墨山城堡(Château de La Colle Noire)。


对于造就至臻香氛传奇的花卉而言，这里同样是一片珍贵之地， 是迪奥 (Dior) 氛世家以坚定信念与无限热忱保护的一方水土。橙花精粹释放独特嗅觉品质，因此将瓦洛里的


独特“苦橙精油”加入迪奥 (Dior) 真我淡香水绝非易事。这对于迪奥 (Dior) 首席调香师François Demachy更是意义非凡，因其唤起了他在格拉斯苦橙庄园中的童年记忆。


使用源自瓦洛里的著名苦橙花精油，展示迪奥 (Dior) 推广当地香氛技艺与匠人精神的坚定承诺。


曾经有一段美好的时光，橙花是瓦洛里朱安海湾的明珠之一。芬芳的白色橙花，也被称作Bigarradier，在四月中旬，遍地盛放。花朵的采摘由当地花田庄园负责完成，蒸馏过程采用了精准的传统技艺。尽管产量受限，此萃取传统却沿袭至今。如今当地花田庄园竭尽全力，精心萃取出少量瓦洛里苦橙花精油，其非凡品质与稀有程度均令人垂涎。今天，香氛世家迪奥 (Dior) 致力于推广这片珍贵土地，提升年轻的种植者对于橙花种植的关注，是一条充满希望与决心的道路。




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